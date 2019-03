Okamurova kandidatura do europarlamentu? Prozíravý krok i otevírání zadních vrátek, míní experti

PRAHA Patrně jako jediná výrazná osobnost domácí politické scény se bude ucházet o křeslo v Evropském parlamentu. Do květnových voleb půjde Tomio Okamura z posledního místa kandidátky. Podle SPD proto, aby zdůraznil význam eurovoleb a podpořil hnutí. Politologové za tím však vidí jedinou šanci partaje na úspěch i snahu zajistit si delší setrvání v politice.

Na rozdíl od ostatních voleb v našich končinách skýtají ty evropské jedno unikum – celostátní kandidátku. Strany tak sestavují listinu uchazečů, které vidí voliči v západních Čechách i na Moravě. A právě tato skutečnost je důležitá pro úspěch subjektů, jež opírají své šance výhradně o jednu silnou osobnost.

Zařazení Tomia Okamury na poslední místo kandidátky SPD se tak podle odborníků jeví jako logické. „SPD má jediného populárního politika - svého předsedu, na kterém politický projekt této strany stojí a padá. Ve chvíli, kdy kandidátku vede málo známý bývalý ministr ČSSD (Ivan David, pozn. red.), dává podobný postup smysl,“ míní politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

„Z hlediska politického marketingu jde o prozíravý krok. Není sporu o tom, že právě Tomio Okamura představuje pro voliče SPD téměř jediné lákadlo,“ doplňuje jej Daniel Kunštát, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut.

Podle obou expertů může Okamurova kandidatura výrazně napomoct hnutí k překonání pětiprocentní hranice potřebné k průniku do Evropského parlamentu. K volební účasti by totiž mohla namotivovat i ty, kteří by za jiných okolností zůstali raději doma.



Europoslanec Okamura?

Zároveň je ale prý pravděpodobné, že Okamura obdrží od voličů velké množství preferenčních hlasů, díky nimž může „přeskočit“ i nepříliš známé uchazeče. Za jistého – ne tolik nereálného – scénáře, by mu to dokonce mohlo vynést post europoslance.

V této souvislosti Kunštát podotýká, že za kandidaturou politika česko-japonského původu může být rovněž vidina jistých pěti let placené veřejné služby, kterou s sebou úspěch v evropských volbách nese. „Může jít i o to, že si Tomio Okamura chce tímto způsobem takříkajíc pro sichr pootevřít zadní vrátka pro případ, že by podpora SPD v budoucnu opadla,“ tvrdí.

S jeho slovy však příliš nesouhlasí Josef Mlejnek z Institutu politologických studií FSV UK. Domnívá se, že místopředseda Poslanecké sněmovny by i v případě úspěchu patrně setrval v domácí politice. Zákon totiž neumožňuje slučitelnost obou funkcí, Okamura by si musel vybrat. Po složení slibu ve Štrasburku by mu ale poslanecký mandát v Česku automaticky zanikl.



„Nejsem si jistý, jestli je jeho ambicí stát se poslancem Evropského parlamentu. Tam to totiž funguje podle rčení sejde z očí, sejde z mysli. O lidech, kteří tam působí, toho veřejnost moc neví i přesto, že jsou třeba hodně aktivní,“ vysvětluje Mlejnek. Jeho tvrzení dokládá i nedávný průzkum agentury Kantar CZ. Pouze necelá třetina respondentů dokázala vyjmenovat alespoň jednoho europoslance.



Okamura: Otřesme Bruselem

Odborníci se tak shodují, že bude záležet, kolik lidí v květnu k volebním urnám přijde. Do hlasování, které určí rozložení sil v europarlamentu, se totiž dlouhodobě zapojuje nejméně lidí. Při těch posledních, v roce 2014, to bylo pouhých 18,2 procenta voličů. Zároveň se jich obvykle účastní poměrně specifická část elektorátu.

Podle Josefa Mlejnka jsou evropské volby záležitostí zejména pravicových a středových stran. U voličů SPD tak lze prý očekávat, že k nim v hojném počtu nedorazí, neboť příliš nevnímají význam institucí mimo komunální a celorepublikovou úroveň. „Obecně vykazují rysy, že se neradi, neochotně zapojují do aktivit ve veřejném životě,“ tvrdí Mlejnek. Roli podle něj hraje i fakt, že Okamura je zarputilý kritik Evropské unie, což stoupenci jeho hnutí reflektují.

Toho si je lídr SPD velmi dobře vědom, a proto již na voliče důrazně apeluje. „Přátelé, přijďte k volbám do Evropského parlamentu, protože nyní jsou tyto volby opravdu rozhodující a nyní máme šanci otřást Bruselem,“ napsal Okamura například v pondělí na svém facebookovém profilu. „Pokud nechcete, aby vám vládli Juncker, Merkelová či Macron, dejte prosím hlas hnutí SPD a společně s dalšími vlasteneckými stranami je pošleme, kam patří… na politický hřbitov,“ doplňuje.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura při komunálních volbách v říjnu 2018.

Zda se jeho hnutí podaří potřebný pětiprocentní práh překročit, bude zřejmé nejdříve v neděli 26. května večer. Předjímat výsledek SPD si v tuto chvíli netroufají ani politologové.