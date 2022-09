Okamurovi děkujeme za hlas. Asi pořádně neví, jak volby fungují, říká Pekarová Adamová

Lidovky.cz: Za TOP 09 obhajuje v letošních volbách post senátora Jiří Růžička, kterého omylem podpořil opoziční předseda SPD Tomio Okamura. Na protest volební lístek s jménem Růžičky poškodil a hodil do urny, i tak je ale hlas zřejmě platný. Co říkáte na Okamurův přešlap?

Já panu Okamurovi děkuji za hlas pro našeho kandidáta. Myslím si, že tím prokázal, že tady skutečně v některých ohledech nemá přehled, jak volby fungují. Samozřejmě mi to nevadí a my si jeho hlasu vážíme.

Lidovky.cz: Co byste považovala za úspěch letošních senátních a komunálních voleb?

Já pevně věřím, že obhájíme stejný počet mandátů, který jsme měli a případně další přidáme. Samozřejmě ve velkých městech bychom rádi vyhráli, jako třeba v Praze, Brně a dalších.

Lidovky.cz: Kde se TOP 09 cítí nejsilnější?

V senátních obvodech je tomu určitě na Praze 6 nebo Praze 10. Jsme pevně přesvědčeni, že náš kandidát Tomáš Czernin obhájí svůj mandát i v Jičíně. Celá řada obvodů vypadá velmi nadějně, počkáme si na konečné výsledky. Zatím je těžké to hodnotit.

Lidovky.cz: Kdybyste vyhráli v Praze, s kým by měl jít kandidát SPOLU na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) do koalice? S kým byste vy osobně jednala jako první?

To je otázka zejména na naše zastupitele, kteří jsou na kandidátce, případně místní organizace. My jsme demokratická strana, kde rozhodují právě tyto orgány. Nicméně bychom se měli snažit o spolupráci na stejné bázi jako jsou vládní strany.

Lidovky.cz: Šéf pražské ODS Marek Benda třeba naprosto odmítá koalici s opoziční ANO, ale také s Prahou Sobě. Co vy? Jste také takto striktní vůči Praze Sobě?

Jak říkám, nechala bych to na kandidátech a na lidech, kteří jsou právě z toho regionu a kteří se dobře znají s kandidáty z ostatních stran. Díky tomu také vědí, co od nich mohou očekávat, jestli jsou spolehliví partneři nebo se jenom tak tváří a pak „skutek utek“.