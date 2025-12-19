Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

Autor: ,
  18:43aktualizováno  18:43
Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným zraněním podlehl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Neštěstí se stalo v Doubravické ulici. „Okamžitě po pádu zahájila operátorka záchranářů se svědky na místě asistovanou resuscitaci. V ní pak desítky minut pokračovali záchranáři, kteří na místo dorazili velmi rychle. Chlapcova zranění byla ale velmi vážná,“ řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že hoch spadl z velké výšky.

„Vzhledem k věku dítěte nebudeme momentálně poskytovat další informace,“ uvedl k případu mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

