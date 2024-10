Myslivec zastřelil rybáře, spletl si ho s divočákem. Shoda okolností, řekl soudu

Tragédie se stala v pátek 24. listopadu před půlnocí u slepého ramene řeky Odry nedaleko Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích. Dva myslivci byli pod vrchem Landek na lovu divočáků. Dva kusy zastřelili, třetí zvíře však jen postřelili a uteklo.

„Kolega na termovizi ukazoval, kam divoké prase uteklo, a viděli jsme i krvavou stopu. Museli jsme ho dohledat, a tak jsme se vydali k řece. Já jsem šel spíše po břehu, kolega přes křoví,“ líčil čtyřiačtyřicetiletý obžalovaný muž.

Když byl už na říčním břehu, najednou uslyšel hluk a pomocí baterky a přes termovizi na zbrani údajně zahlédl ve větší vzdálenosti postřeleného divočáka. „Postupoval jsem blíže a přes termovizi si všiml, že zvíře nejspíše zašlo do křoví. Bylo to jen pár metrů od místa, kde jsem ho zahlédl poprvé. Byla to jasně bílá koule o velikosti velkého divočáka na černém pozadí částečně krytá křovím. Vůbec jsem neměl pochybnosti, že to není divoké prase,“ popisoval osudné okamžiky.

Kulovnicí do hlavy

Jenže místo divočáka se tam pohyboval dvaapadesátiletý muž, který chtěl nelegálně lovit ryby. Povolenku neměl a ani mít nemohl, protože v tomto místě sloužícím jako rybí přechod se rybařit ani nesmí.

Sice ještě nenahodil, ale na místě ležely pruty a například také návnady. Když muže slyšel, asi se rozhodl ukrýt. „Musel nás slyšet. Toho, že se neozval a nedal o sobě vědět, moc lituju,“ podotkl obžalovaný.

Jak popisoval dále, měl obavy, aby poraněné zvíře proti němu nezaútočilo. „Už se mi to před několika lety stalo a nyní jsem mu už nechtěl dát šanci.“

Ze vzdálenosti asi 25 metrů vystřelil z kulovnice a rybáře zasáhl přesně do hlavy. Když myslivci v hrůze zjistili, co se stalo, dávali rybáři první pomoc a volali na linku 112, odkud jim dispečerka radila, co mají dělat. Zanedlouho se objevili záchranáři. Těžce zraněný muž však při transportu do nemocnice zemřel. Zkouška na alkohol dopadla u všech negativně.

„Byla to nešťastná shoda mnoha okolností, která se tam sešla. Něco takového jsem za pětadvacet let, co se myslivosti věnuji, ještě nezažil,“ vysvětloval obžalovaný soudu.

Před zahájením odmítl dohodu o vině a trestu, na nabídku soudkyně, zda prohlásí vinu, také reagoval odmítavě. „Udělal jsem to, byla to chyba a nějaký trest si zasloužím, ale odmítám právní kvalifikaci,“ vysvětlil.

Obžalován byl z usmrcení z nedbalosti ve druhém odstavci daného paragrafu, kde přitěžuje fakt, že „porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona“. Myslivci tak hrozí vězení od jednoho roku do šesti let a delší zákaz činnosti.

Soudkyně se obžalovaného ptala, jestli se domnívá, že nic neporušil a opravdu podle mysliveckého zákona dbal při práci se zbraní zvýšené opatrnosti, když mu ke střele stačila jen silueta na termovizi připomínající divoké prase. „Tak se to naskládalo, že to by si nikdo ani nevymyslel. Vůbec mě nenapadlo, co se může stát,“ reagoval obžalovaný.

Státní zástupce navrhuje trest v délce dvou let a tří měsíců s podmíněným odkladem na tři roky a dva měsíce. Současně navrhuje zákaz vlastnit a používat jakoukoliv zbraň na devět let, maximum je deset let.

Myslivec, sportovní i zkušební střelec. A trenér

A zřejmě to obžalovanému vadí nejvíce a chtěl by zákaz zkrátit. Kromě myslivosti se totiž střelbě věnuje i sportovně a rovněž profesionálně. „Jsem jeden ze dvou zkušebních střelců pro jednu tuzemskou zbrojovku, kde zkouším nové zbraně,“ líčil muž, který podle svých slov drží v ruce nějakou zbraň v podstatě každodenně.

„Na soutěže však už nejezdím, a to z psychických důvodů. Střelec musí mít čistou hlavu,“ vysvětlil. Rovněž je také mládežnickým trenérem střelby. „Konečně se nyní povedlo, aby se jedna má svěřenkyně stala republikovou mistryní,“ dodal muž s dosud čistým trestním rejstříkem.

Líčení se zúčasnili také příbuzní zastřeleného, kteří celkově žádají o odškodnění ve výši zhruba 1,6 milionu korun. To by nemusel být problém, protože myslivec byl podle svých slov i na toto pojištěný.

„Pořád jsem na práškách, protože s takovým odchodem svého bratra se nemohu smířit. Když vám odejde někdo starý, tak dobře, ale tohle je strašné,“ uvedla sestra oběti, která na okamžik, kdy se dozvěděla o bratrově smrti, nikdy nezapomene. „Volal mi to příbuzný a ještě jsem na něj křičela, ať si nedělá srandu. Pak jsem vůbec nemohla být schopná identifikace bratrova těla,“ povzdychla si.

Soudkyně poté líčení odročila kvůli čtení listinných důkazů, přednesení závěrečných návrhů a možná také vyhlášení rozsudku. Hned na začátku líčení rovněž dala pokyn přítomným médiím, aby obžalovaný nebyl na záznamech poznatelný, stejně tak neuvádět údaje k jeho identifikaci.