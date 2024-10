Porušoval zákaz řízení, jezdil opilý. Řidič dostal devět měsíců a přišel o třetí auto

Muže soudili za nedávnou jízdu v opilosti, kdy nadýchal přes dvě promile, opakované přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozilo mu za to až tři roky vězení, přičemž státní zástupce pro něj původně navrhoval trest deseti měsíců nepodmíněně, zákaz řízení motorových vozidel na dva roky a osm měsíců a propadnutí vozidla Daewoo Kalos.

Další líčení ho nejspíše čeká v Opavě, a to za dopravní nehodu způsobenou rovněž v opilosti.

Obžalovaný svou vinu přiznal. „Ano, stalo se to tak, jak státní zástupce uvádí,“ řekl u soudu invalidní důchodce žijící údajně žijící v zahrádkářské kolonii, který už má na kontě jedenáct trestních záznamů, nejvíce právě kvůli dopravním prohřeškům.

Letos už Stračiak dostal od soudu podmínku, dále dva tresty obecně prospěšných prací a zákazy řízení, k tomu byl povinně na protialkoholním léčení v Opavě.

Poté, co obžalovaný vinu přiznal, státní zástupce v závěrečném návrhu z výše trestu slevil na devět měsíců odnětí svobody a zákaz řízení na dva a půl roku. „Dosavadní alternativní tresty se zjevně minuly účinkem, proto nelze jinak než navrhovat jinak než nepodmíněný trest,“ vysvětlil žalobce.

Za své vyjádření požadoval zaplacení

Soud nakonec rozhodl o devíti měsících nepodmíněně, dvouletém zákazu řízení a propadnutí automobilu. Obě strany si nechaly lhůtu na možné odvolání.

Státní zástupce vysvětlil, že by navrhl delší zákaz řízení, ale obžalovaný už má několik zákazů řízení motorových vozidel v platnosti a další ho zřejmě čeká, přičemž se vše sčítá, a hrozilo by překročení nejvyšší možná hranice. Ta je deset let, ale Stračiakovo počínání zatím nemělo vážnějších následků, takže bylo přistupováno k nižším výměrám zákazu

Starčiak odmítl s médii komunikovat. Když odcházel, tak jen k televizní reportérce prohodil: „Chcete interview? Tak zaplaťte.“ Po vyjití ze soudní budovy nenasedl do žádného automobilu, ale vydal se směrem k tramvajovým zastávkám.

Hlídku varoval, že má zákazy řízení

Poslední Stračiakovo provinění se datuje jen dva týdny nazpět. Policejní hlídka v ostravském obvodu Martinov si všimla projíždějícího vozu značky Daewoo a zejména pak kdo seděl za volantem. „Policisté věděli, že jeho vlastník má opakovaný zákaz řízení. Proto se rozhodli za autem vydat,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Muž pochopil svou situaci, už vícekrát prožitou, a spořádaně zastavil. Dokonce policisty předem upozornil, že má několik zákazů řízení. A vzápětí nadýchal 2,14 promile alkoholu. Ani to však nebyl jeho rekord, před nedávnem testovací přístroj ukázal přes 2,7 promile.

Kvůli jeho počínání soudy už dříve rozhodly o propadnutí jeho automobilů Peugeot 206 a Opel Astra, nyní přišel už o třetí vozidlo.