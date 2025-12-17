Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle okolností nejspíš chystal vraždu

Jednání o vazbě dnes trvalo asi hodinu. Soudkyně rozhodla na základě dvou paragrafů, jde o vazbu útěkovou a předstižnou.
„Jednak soud shledal, že by obviněný mohl uprchnout nebo se skrývat vzhledem k tomu, že mu hrozí vysoký trest. Druhým důvodem bylo nebezpečí, že by mohl trestnou činnost opakovat,“ vysvětlila soudkyně Okresního soudu ve Zlíně Jitka Macháňová.
Obviněný Filip S. při jednání využil svého práva mlčet. „Nevypovídal, je to jeho způsob obhajoby. Více se k jeho osobě skutečně nemohu vyjadřovat,“ uvedl státní zástupce Malůš, který podával návrh na vazbu. „Obviněný se také vzdal práva stížnosti,“ dodal.
Podle státního zástupce nyní mladík zamíří do vazební věznice v Olomouci. Bližší okolnosti činu Malůš odmítl komentovat. „Ta věc je kvalifikovaná jako pokus o vraždu. Více nemohu říci,“ doplnil. Naznačil ale, že okolnosti nasvědčují tomu, že chlapci skutečně šlo o život.
Malůš nechtěl odpovídat ani na další otázky k případu, například jak obviněný reagoval po zadržení, jestli se přiznal či zda byl v době činu pod vlivem alkoholu, nebo drog. „Takové poznatky nejsou, ale nejsou zatím známy výsledky šetření. Je brzo se na to ptát,“ sdělil žalobce.
Upozornil ještě, že v případu figuruje pouze obviněný a poškozený nezletilý chlapec. Policie podle jeho slov nemá žádné poznatky o tom, že by se na trestné činnosti mohl podílet někdo jiný, případně o ní jenom vědět.
Reagoval tak patrně na to, že rodiny pachatele a oběti bydlí v Halenkovicích nedaleko, takže k sobě mohou mít blízko. Motiv únosu žalobce také nechtěl komentovat.
Až padne obžaloba a bude nařízeno hlavní líčení, může se jednání konat s vyloučením veřejnosti, neboť poškozeným je nezletilý.
Soud v obležení novinářů
Budova soudu byla ráno při příjezdu eskorty v obležení novinářů. Obviněného přivezli v dodávce ozbrojení policisté v kuklách. Auto projelo střeženou branou k bočnímu vchodu soudu. Brána se ihned uzavřela a dodávka zaparkovala tak, aby vyváděného muže nikdo nemohl zahlédnout.
„Bylo možné zahlédnout jen kapuci, kterou měl obviněný i při rekonstrukci činu v chatové osadě,“ popsal z místa reportér iDNES.cz Milan Libiger.
Jednání bylo neveřejné. Novináři museli čekat na chodbě, vstup do soudní síně hlídala justiční stráž.
Obviněným je pětadvacetiletý muž, který bydlel v těsné blízkosti dvanáctiletého chlapce, rovněž v Halenkovicích. Domy oběti a podezřelého jsou od sebe vzdáleny jen několik stovek metrů.
Muž chlapce odnesl na chatu ve Žlutavě a držet ho tu tři noci, než ho v neděli odpoledne vypátrala policie, která přijela na základě hlášení místních obyvatel.
„I když je v obci mnoho spekulací, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
15. prosince 2025
Policie zároveň upozorňuje, že další podrobnosti k případu už v nejbližší době zveřejňovat nebude. „Toto jsou v podstatě poslední informace, které k případu poskytujeme, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také z důvodu respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ zdůraznil mluvčí policie Petr Jaroš.
Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci prohledávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.
V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí i větší množství dronů. Štěstí měli až v chatové oblasti v sousední Žlutavě.
14. prosince 2025