Babiš vyzval veřejnost, aby si vážila svobody. „Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa a začala okupace naší země, která trvala více než 20 let. Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat. Na ty bychom dnes měli vzpomínat především. Važme si naší svobody,“ napsal.
Babiš byl podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa od roku 1982 také agentem komunistické Státní bezpečnosti. Babiš to ovšem popírá a obrátil se kvůli tomu dříve na slovenskou justici. Slovenské ministerstvo vnitra předloni v říjnu oznámilo, že s Babišem uzavřelo ve věci smír, který následně schválil soud.
Šéf STAN Vít Rakušan v souvislosti s pátečním výročím připomněl nynější konflikt na Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské agresi. „Pro nás je ruská okupace historií, pro Ukrajince bolestnou přítomností. Díky všem, kteří pomáhají. Je potřeba ukazovat, že jsme se z historie poučili a dělat všechno pro to, aby se neopakovala. Rusko už žádné zemi nesmí vzít budoucnost,“ uvedl.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) míní, že srpen 1968 je dnes možná aktuálnější než před několika lety. Také on vzpomenul válku na Ukrajině. „Rusko vede válku proti Ukrajině a netají se snahou obnovovat svůj vliv v části Evropy, do níž patříme i my. S podceňováním mocenských ambicí Moskvy máme vlastní zkušenost – a nikdy se nám to nevyplatilo,“ upozornil.
Podle Fialy je 21. srpen připomínkou odvahy lidí, ale také tragické zkušenosti okupované země. „Připomíná nám, že svobodu a nezávislost musíme chránit včas – abychom už nikdy nemuseli rozhodovat o obraně až ve chvíli, kdy už žádná dobrá volba nezbývá,“ dodal.
Předseda lidovců Jan Grolich vyjádřil respekt lidem, kteří za normalizace neuhnuli. „Já tu zkoušku podstoupit nemusel a jsem za to vděčný. Jakmile totiž začnete dělat ústupky svědomí, většinou to neskončí u jednoho. Někdo se ke své minulosti dokázal postavit čelem, jiný to nesvede ani po letech,“ napsal.
Invaze začala v noci na 21. srpna 1968. Vojska z rozhodnutí sovětského vedení obsadila v roce 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému. V celém Československu bylo už první den okupace zabito či smrtelně zraněno 58 lidí a do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protiokupačních demonstrací režimem v roce 1969. Potvrdilo to nastupující éru normalizace, která přinesla politické čistky, posílení cenzury či omezení svobod.