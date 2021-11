Bartoš by měl být členem vlády a zároveň poslancem, říká Richterová. Sama je zastáncem vstupu Pirátů do vlády

„Předseda strany, která má mandát od voličů, se ho přeci nemůže vzdát. To by nebylo dostání závazků voličů. Ivan Bartoš ve vládě být má a my musíme prosadit klouzavý mandát,“ řekla Richterová.

Takové rozhodnutí kritizovala místopředsedkyně Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.

„Strana (Piráti) jasně hlásala, že je proti kumulaci funkcí. Ohledně klouzavého mandátu mohli apelovat ještě předtím, než bude sestavena nová vláda,“ řekla. Podle Richterové se o to Piráti zasazovali celé roky, zatím to však neprošlo. Senát koncem října návrh zamítl.



Své zvolení do postu místopředsedkyně až na „druhý pokus“ Richterová komentovala tak, že chce věřit, že ji v prvním kole nezvolili kvůli chybě.

Mračková Vildumetzová zárověň v nedělní Partii CNN Prima News kritizovala, že jediný program koalice byl „antiBabiš“.

„Ano, měli jsme v programu „antiBabiš“, taky pro něj pak rozhodli lidé. Rozhodli, že už nechtějí vládu, která nadělala takové katastrofické problémy, ve kterých v současné době jsme. Máme co napravovat,“ odvětil místopředseda ODS Martin Baxa.

Hlasování Pirátů

Podle Richterové by Piráti měli jít do vlády, ale politička zatím nechce předjímat. Dopadne to podle ní tak, jak to dopadnout má. Výsledky mají být jasné v pondělí večer, nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.



„Cílem našeho spojení bylo, aby nedošlo k úplnému únosu státu, ČR nemá být firma v holdingu. A to se nám povedlo. Není to snadná situace pro Pirátskou stranu, ale já jsem hlasovala pro vstup Pirátů do vlády,“ uvedla. Už dříve to oznámili předseda pirátských poslanců Jakub Michálek nebo pražský primátor Zdeněk Hřib.

Také místopředseda ODS Baxa doufá, že „to dopadne dobře“. „Podařilo se uzavřít koaliční smlouvu čtyři týdny po volbách, Ivan Bartoš ji podepsal. Věděli jsme, že proces schvalování u Pirátů je jiný, respektovali jsme to,“ řekl.



V hlasování celostátního fóra, tedy všech členů Pirátů, může hlasovat

1 193 lidí. V 12:15 evidoval online systém 927 odevzdaných hlasů. Hlasování provází vysoká účast, jen za prvních osm hodin v pátek odevzdala hlas polovina členů strany.

„My jsme nechtěli a nechceme, aby Piráti byli ve vládě,“ vyjádřil se člen hnutí předsednictva SPD Radek Rozvoral. Nejvíce ho dle jeho slov mrzí, že budoucí vláda chtěla šetřit a nyní vytváří tři nové ministerské posty.