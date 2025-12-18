Policejní manévry v Olomouci. Na večerní fotbal přijedou polští chuligáni

„Utkání bylo především s ohledem na špatnou pověst fanoušků Lechu Poznaň vyhodnoceno jako velmi rizikové. Do bezpečnostního opatření budou proto zařazeni policisté pořádkové služby, včetně pořádkové jednotky, dále policisté služby kriminální a dopravní policie a rovněž policisté z antikonfliktního týmu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Policisty krajského ředitelství Olomouckého kraje posílí kolegové z Moravskoslezského a Zlínského kraje. „Na opatření se budou podílet také olomoučtí strážníci. Nasazení sil a prostředků bude odpovídat předpokládané míře rizikovosti utkání,“ dodala.
Policie očekává, že na zápas dorazí kolem šesti tisíc fanoušků obou týmů. Hlídky budou monitorovat jejich příjezd i pohyb po městě, a to před zahájením i po skončení zápasu.
„Jsme v úzkém kontaktu s oběma kluby a pořadatelskou službou na stadionu. Jde zejména o preventivní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a také plynulého a bezpečného provozu na silnicích,“ sdělila Skoupilová.
„Apelujeme jak na fanoušky, tak širokou veřejnost, aby důsledně dbali pokynů policistů. Ti budou v případě jakéhokoliv protiprávního jednání připraveni zakročit a nežádoucímu jednání zamezit,“ uzavřela mluvčí.
Sigma omezila cizincům přístup do ochozů
Právě kvůli zařazení zápasu mezi velmi rizikové sáhl domácí klub k tomu, že vyjma sektoru hostů pustí do ochozů pouze české občany nebo fanoušky, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt.
„U vstupů na stadion bude nutná kontrola příslušných dokladů totožnosti či dokumentů,“ uvedla Sigma na svém webu.
Přesto si někteří neodbytní Poláci již vstupenky do domácích sektorů koupili a budou patrně spoléhat na benevolentní kontrolu, což může přinést konfliktní situace. Navzdory opatřením se tak dá očekávat, že na Hanou dorazí početná polská výprava.
Učiněné kroky mají sice oporu v zákoně, ale jsou problematické. Na zápas se totiž nedostanou ani například Slováci či jiní cizinci, kteří utkání Sigmy pravidelně navštěvují. Jakožto občané Evropské unie totiž k práci či studiu v Česku nepotřebují mít oficiálně trvalý pobyt, a tudíž formálně nespadají do kategorie návštěvníků, které Sigma na stadion pustí.