„Dálnici D55 Olomouc – Kokory otevřeme v pátek 19. prosince a zároveň usilovně pracujeme na zbývajícím úseku až do Přerova. Část D55 z Kokor do Přerova nyní zkoumají archeologové, kteří už hlásí nález neolitického sídliště s pozůstatkem základů sloupového domu,“ uvedlo ŘSD.
Na chystanou druhou polovinu dálnice D55 v úseku mezi Kokory a Přerovem ŘSD nedávno získalo stavební povolení, tato část má být dokončena v roce 2029. Na stavbu už bylo vykoupeno 98 procent potřebných pozemků.
Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi nyní denně projede až 20 tisíc aut a frekventovaná silnice je místem častých nehod.
Stavba osmikilometrové části mezi Olomoucí a Kokory, která začala předloni na jaře, bude stát 1,95 miliardy korun. Navazující úsek z Kokor do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má přijít na 2,2 miliardy.
|
1. září 2025
Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil územní rozhodnutí za neplatné. Nejvyšší správní soud však v roce 2021 verdikt krajského soudu zrušil. Rokytnice se posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za vznik dálnice u obce a žalobu stáhla.
Stavbaři nyní finišují také s budováním desetikilometrového úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, jehož stavba začala předloni v lednu a přijde na téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově. Tato poslední část D1 bude zprovozněna s tříměsíčním předstihem, stavební práce totiž postupují rychleji, než se předpokládalo.
|
17. září 2025