„Pro pacienty s implantovaným přístrojem - kardiostimulátorem nebo ICD (kardioverter/defibrilátorem) – je zřízena informační telefonní linka na čísle 703 472 577,“ uvedla nemocnice na svém webu.
Linka je v provozu v pracovní dny od 7 do 15 hodin a obsluhují ji lékaři-kardiologové z Kardiostimulační a ICD ambulance I. interní kliniky - kardiologické.
„Jejím prostřednictvím mohou pacienti získat základní informace ohledně svého přístroje a mohou se jednoduše objednat k časné návštěvě v ambulanci. Z důvodu zachování bezpečnosti osobních údajů pacientů a v souladu s GDPR nemohou být telefonicky poskytovány konkrétní informace o zdravotním stavu,“ popsali zástupci nemocnice.
FNOL tak obratem splnila nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který jí zřízení linky uložil ve středu v reakci na kauzu údajných neindikovaných implantací defibrilátorů. Podle něj se tak předejde jejich zbytečné nejistotě.
„Současně jsem si vyžádal komplexní zprávu včetně detailní časové osy, přijatých opatření a stavu interní revize. Personální odpovědnost budu řešit ve chvíli, kdy budu mít k dispozici úplné informace,“ dodal Vojtěch.
Podezření na stovky případů
Policie otevřela kauzu implantací defibrilátorů provedených v uplynulých deseti letech ve FNOL teprve nedávno, a jak kriminalisté oznámili, zabývají se podezřením, že u několika stovek pacientů k tomu nebyl medicínský důvod. Přístroje nepotřebovali, dokonce jim mnohdy mohly ublížit.
Policisté proto zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžkého ublížení na zdraví, podvodu a přečinu ublížení na zdraví. Viníkovi za to hrozí trest pěti až dvanácti let vězení.
To ovšem odmítají jak vedení nemocnice, tak Miloš Táborský, bývalý přednosta I. interní kliniky – kardiologické, který po 16 letech ve funkci skončil loni v únoru. „Celá kauza je uměle vyvolaná,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
Podle informací iDNES.cz podal podnět k policejnímu prošetření jeden z kardiologů. Dotyčný, který si přál zůstat v anonymitě, nyní redakci potvrdil, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
„Teď je na policii, aby vše prošetřila, já tu od toho nejsem,“ uvedl lékař, který taktéž v nemocnici tento týden končí. „Nemohu nic komentovat, běží mi výpovědní lhůta a jsem vázán mlčenlivostí,“ dodal.
Co je přístroj ICD