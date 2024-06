V Olomouci hořela ubytovna. Hasiči evakuovali 27 lidí, škoda přesahuje čtyři miliony

Olomoučtí hasiči o události, při níž ve dvou podlažích vyhořelo několik místností, informovali na síti X.

V době příjezdu prvních jednotek hasičů byla ubytovna hustě zakouřena. Zásah byl náročný kvůli přístupu, kolem budovy vedou velkokapacitní parovody. Aby dostali velkou část lidí z hořící budovy, museli hasiči použít žebříky.

„Zhruba 12 až 15 lidí se nacházelo v prvním patře, byli uvězněni v kouři. Lidé volali z oken o pomoc, sami se nebyli schopni dostat ven. Epicentrum požáru bylo s největší pravděpodobností v přízemním podlaží. Hasiči museli k budově přistavit několik nastavovacích žebříků,“ řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Kvůli typu objektu, dřevostavbě, museli hasiči při likvidaci požáru nasadit hasící a řezací technologii Cobra. „Na několika místech hořelo velmi skrytě a nepřístupně, řezací zařízení tam bylo v intenzivním nasazením,“ doplnil mluvčí hasičů.

Na místě zasahovaly dvě posádky zdravotnické záchranné služby, které ošetřili obyvatele ubytovny na místě. Zdravotníci jim změřili saturaci (nasycení krve kyslíkem). Hasiči v koordinaci s policií zajistili pro ubytované evakuační autobus.

Vlastník zařízení je převezl do jiného ubytovacího zařízení. „Převezeni byli na naši další provozovnu v Topolanech. Jak se to mohlo stát, zatím nevíme, v 9.00 dorazili vyšetřovatelé hasičů. V ubytovně bylo v době požáru 27 lidí, kapacita ubytovna naplněna nebyla. Děti se mezi nimi nenacházely,“ řekla za Ubytovnu Hodolany Eva Němečková.

Správce ubytovny Bruno Kopecký v pátek řekl, že si nedokáže vysvětlit, jak se to mohlo stát. „Nedokážu na to odpovědět, je tady spousta záhad. Budou to řešit, musíme to vypátrat. Ale rozhodně to není od cigarety,“ řekl správce. Doplnil, že o lidi bylo postaráno. „Nejdůležitější je po mne zdraví lidí,“ dodal.

„Co stojí za přesnou příčinou vzniku požáru aktuálně na místě šetří a dokumentuje hasičský vyšetřovatel, výše škod dle sdělení vlastníků přesahuje částku čtyři miliony korun. Jednou z možných variant příčiny vzniku je i technická závada na elektroinstalaci,“ doplnil mluvčí hasičů.