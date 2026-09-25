Lidé mířili do katedrály už více než půl hodiny před zahájením pohřbu naplánovaného na čtrnáctou hodinu, v okolí tak zhoustla doprava vlivem aut, jejichž řidiči hledali místo, kde zaparkovat. Na Václavském náměstí před katedrálou a přilehlých ulicích dohlížely na dodržování parkovacích i ostatních pravidel hlídky ze tří vozů městské policie.
„Katedrála, kam se vejde až tisíc lidí, je téměř zaplněná, v části u vstupu, tedy dále od oltáře, mohou lidé sledovat dění vepředu na obrazovkách. Na pohřeb dorazili mimo jiné politici, ale třeba také ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš, ředitel rozhlasu, vlivný sportovní boss Miroslav Černošek či známí olomoučtí lékaři,“ popsal z místa reportér iDNES.cz.
Uvnitř katedrály platí výzva k tiché vzpomínce s tím, ať lidé nepořizují záznam, fotografování nebylo povoleno ani médiím. Prostranství venku i v kostele hlídá najatá bezpečnostní služba.
Poslední rozloučení celebruje mimo jiné i arcibiskup Jan Graubner. Ten připomenul, že Morávek založil v roce 2015 v kostele Panny Marie Sněžné tradici adventních koncertů, na nichž vystupuje světoznámá finská zpěvačka Tarja Turunen, jež se proslavila s kapelou Nightwish.
Arcibiskup rovněž zmínil, že tragicky zesnulý byznysmen nechal v roce 2019 v nákupním centru Galerie Šantovka umístit mechanický betlém pojmenovaný po arcibiskupovi Rudolfovi, jehož osobnost ho silně oslovila.
Také se zapojil do akce Dobrobillboardy Matky Terezy, jež byly rozmístěné po Olomouci a každý mecenáš si mohl vybrat jeden ze třiceti. Šlo o součást kampaně připomínající významné výročí návštěvy Matky Terezy v Olomouci, kam tato nositelka Nobelovy ceny míru zavítala 17. května 1990 na pozvání tehdejšího arcibiskupa.
Otec Šantovky
Richard Morávek byl jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje. V roce 2015 založil developerskou skupinu Redstone, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka otevřeného v roce 2013, které patří k deseti největším v Česku a ročně ho navštíví několik milionů lidí.
Kromě toho je Morávek spojený s projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.
Mimo region má skupina například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží, také spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.
Nyní Redstone rovněž buduje velké logistické a skladovací centrum East Park Olomouc, v němž může být až sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem.