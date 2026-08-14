Olomoucké arcibiskupství zrušilo pouť pro LGBT+, obává se o bezpečnost

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  21:59aktualizováno  21:59
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ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT+ věřící. Pořadatelé dnes na webu arcibiskupství uvedli, že kvůli nenávistným reakcím nemohli zajistit účastníkům bezpečný prostor. Budou ale dál pokračovat v pravidelných komorních setkáních s lidmi s menšinovou sexuální orientací. Druhý ročník Pouti na půli cesty pro věřící LGBT+, jejich blízké a kamarády se měl uskutečnit v polovině září, napsal Deník N.

Organizátoři se rozhodli akci zrušit kvůli reakcím, které vyvolal. „Důvodem je přitom silně vyostřená atmosféra a vlna negativních až nenávistných reakcí v online prostoru, kvůli nimž nebylo možné zaručit bezpečnost účastníků,“ uvedli pořadatelé. „Není to tedy ustoupení tlaku, ale snaha vyhnout se nebezpečné situaci,“ řekl Deníku N mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Už přes dva roky funguje pod záštitou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka služba pro doprovázení lidí LGBT+. Zrušení veřejné akce podle zástupců arcibiskupství neznamená ústup od samotných lidí, budou dál pokračovat pravidelná setkávání. „I svědectví účastníků přitom dokládají, že komorní formát osobních rozhovorů a diskusí na duchovní témata, modlitby a sdílení v bezpečném prostředí je pro účastníky tím nejpodstatnějším. Právě touto cestou se tak bude olomoucká pastorace věřících s menšinovou orientací ubírat i nadále,“ zdůraznili organizátoři.

V té souvislosti připomněli slova arcibiskupa Nuzíka, podle něhož církev nemůže zavírat oči ani dveře před nikým, kdo hledá boha. „Pastorace věřících s menšinovou orientací nevede ke změně církevní nauky, ale ztělesňuje základní poselství evangelia - přijímat každého člověka bez výjimky, věnovat mu pozornost a zajímat se o jeho osobní příběh,“ prohlásil Nuzík.

Koncem července v Berlíně najel útočník při akci na podporu práv komunity LGBT+ do davu lidí, jeden člověk zemřel a tři desítky lidí utrpěly zranění. I kvůli tomu česká policie zvýšila bezpečnost při nedávném průvodu desítek tisíc lidí centrem Prahy při tradičním festivalu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí Prague Pride.

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