Organizátoři se rozhodli akci zrušit kvůli reakcím, které vyvolal. „Důvodem je přitom silně vyostřená atmosféra a vlna negativních až nenávistných reakcí v online prostoru, kvůli nimž nebylo možné zaručit bezpečnost účastníků,“ uvedli pořadatelé. „Není to tedy ustoupení tlaku, ale snaha vyhnout se nebezpečné situaci,“ řekl Deníku N mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
Už přes dva roky funguje pod záštitou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka služba pro doprovázení lidí LGBT+. Zrušení veřejné akce podle zástupců arcibiskupství neznamená ústup od samotných lidí, budou dál pokračovat pravidelná setkávání. „I svědectví účastníků přitom dokládají, že komorní formát osobních rozhovorů a diskusí na duchovní témata, modlitby a sdílení v bezpečném prostředí je pro účastníky tím nejpodstatnějším. Právě touto cestou se tak bude olomoucká pastorace věřících s menšinovou orientací ubírat i nadále,“ zdůraznili organizátoři.
V té souvislosti připomněli slova arcibiskupa Nuzíka, podle něhož církev nemůže zavírat oči ani dveře před nikým, kdo hledá boha. „Pastorace věřících s menšinovou orientací nevede ke změně církevní nauky, ale ztělesňuje základní poselství evangelia - přijímat každého člověka bez výjimky, věnovat mu pozornost a zajímat se o jeho osobní příběh,“ prohlásil Nuzík.
Koncem července v Berlíně najel útočník při akci na podporu práv komunity LGBT+ do davu lidí, jeden člověk zemřel a tři desítky lidí utrpěly zranění. I kvůli tomu česká policie zvýšila bezpečnost při nedávném průvodu desítek tisíc lidí centrem Prahy při tradičním festivalu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí Prague Pride.