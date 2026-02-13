Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by dálnice měla být zprovozněna po poledni.
Tragická nehoda se stala na 252. kilometru dálnice D35 krátce před osmou ráno. „Podle prvotních informací nákladní automobil zastavil na krajnici z důvodu závady, přičemž zasahoval do pravého jízdního pruhu. Do něj zezadu narazila dodávka. V ní jel pouze řidič, který na místě zemřel,“ uvedla policie.
Podle mluvčího krajského hasičského sboru Josefa Koláčka se řidiče nepodařilo zachránit ani přesto, že ho z vraku vozu vyprostili záhy po srážce dobrovolní hasiči z Fulneku, kteří zrovna jeli kolem, a poskytli muži rovněž první pomoc.
„Zahájili resuscitaci, kterou následně po příjezdu převzala profesionální jednotka z Litovle a poté záchranná služba. Hasiči dále zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, odpojili baterii vozu a řešili únik provozních kapalin. Aktuálně provádí úklid vozovky,“ shrnul před jedenáctou hodinou Koláček s tím, že celkově na místě zasahovaly dvě profesionální a dvě dobrovolné jednotky.
Dálnice je po nehodě ve směru na Mohelnici uzavřena mezi exity u Unčovic a u Litovle. „Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla krátce po střetu policie.
V Olomouckém kraji jde letos o čtvrtou oběť dopravních nehod, dvě tragické nehody se staly v lednu a další tento týden v úterý. První smrtelná nehoda se stala v neděli 11. ledna dopoledne mezi obcemi Postřelmov a Klášterec na Šumpersku. Zemřel při ní sedmapadesátiletý řidič osobního auta, který sjel po předjetí jiného osobního vozu ze silnice a narazil do příkopu.
V úterý 27. ledna v podvečer zahynula v České Vsi na Jesenicku po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá žena na elektrokole.
Tento týden v úterý se na Šumpersku srazil kamion s osobním autem, při nehodě zemřel sedmdesátiletý řidič osobního auta Volkswagen. Jeho šestasedmdesátiletá spolujezdkyně byla těžce zraněna.