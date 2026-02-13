Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

Autor: ,
  11:10aktualizováno  11:26
Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávkového vozidla, které podle prvotních informací zřejmě narazilo do porouchaného auta u krajnice. Doprava je na dálnici ve směru z Olomouce do Mohelnice odkloněna u dálničního sjezdu Unčovice. Na síti X o tom informovala policie.
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič. (13. února 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....
8 fotografií

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by dálnice měla být zprovozněna po poledni.

Tragická nehoda se stala na 252. kilometru dálnice D35 krátce před osmou ráno. „Podle prvotních informací nákladní automobil zastavil na krajnici z důvodu závady, přičemž zasahoval do pravého jízdního pruhu. Do něj zezadu narazila dodávka. V ní jel pouze řidič, který na místě zemřel,“ uvedla policie.

Podle mluvčího krajského hasičského sboru Josefa Koláčka se řidiče nepodařilo zachránit ani přesto, že ho z vraku vozu vyprostili záhy po srážce dobrovolní hasiči z Fulneku, kteří zrovna jeli kolem, a poskytli muži rovněž první pomoc.

„Zahájili resuscitaci, kterou následně po příjezdu převzala profesionální jednotka z Litovle a poté záchranná služba. Hasiči dále zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, odpojili baterii vozu a řešili únik provozních kapalin. Aktuálně provádí úklid vozovky,“ shrnul před jedenáctou hodinou Koláček s tím, že celkově na místě zasahovaly dvě profesionální a dvě dobrovolné jednotky.

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič. (13. února 2026)
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič. (13. února 2026)
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič. (13. února 2026)
Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič. (13. února 2026)
8 fotografií

Dálnice je po nehodě ve směru na Mohelnici uzavřena mezi exity u Unčovic a u Litovle. „Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla krátce po střetu policie.

V Olomouckém kraji jde letos o čtvrtou oběť dopravních nehod, dvě tragické nehody se staly v lednu a další tento týden v úterý. První smrtelná nehoda se stala v neděli 11. ledna dopoledne mezi obcemi Postřelmov a Klášterec na Šumpersku. Zemřel při ní sedmapadesátiletý řidič osobního auta, který sjel po předjetí jiného osobního vozu ze silnice a narazil do příkopu.

V úterý 27. ledna v podvečer zahynula v České Vsi na Jesenicku po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá žena na elektrokole.

Tento týden v úterý se na Šumpersku srazil kamion s osobním autem, při nehodě zemřel sedmdesátiletý řidič osobního auta Volkswagen. Jeho šestasedmdesátiletá spolujezdkyně byla těžce zraněna.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.