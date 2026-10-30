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Vrchní soud odmítl odblokovat peníze advokátu Titzovi z bitcoinové kauzy

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  10:56aktualizováno  10:56
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Advokát Kárim Titz (4. prosince 2025)

Advokát Kárim Titz (4. prosince 2025) | foto: ČTK / Uhlíř PatrikČTK

JUDr. Kárim Titz
Kárim Titz, Pavel Blažek a Martin Nejedlý
U Městského soudu v Brně pokračuje projednávání kauzy kolem přidělování...
Pavel Blažek
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Olomoucký vrchní soud zamítl stížnost advokáta Kárima Titze obžalovaného v bitcoinové kauze proti tomu, že mu policie na bankovních účtech zablokovala 1,2 milionu korun. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí brněnského krajského soudu, napsal v pátek server Seznam Zprávy. Titz se podle obžaloby podílel na darování bitcoinů od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského ministerstvu spravedlnosti.

Titz se bránil proti tomu, že mu detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zajistili jako náhradní hodnotu peníze na dvou jeho bankovních účtech. Jak se uvádí v obžalobě, na jednom z nich bylo 662 653 korun, na druhém 537 505 korun. Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v neveřejném zasedání jeho stížnost zamítl. „Rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno,“ cituje server z justiční databáze infoSoud.

Minulý týden u olomouckého vrchního soudu neuspěl ani Jiřikovský, který podal stížnost proti tomu, že ho soud nechal ve vazbě. Dárce bitcoinů Jiřikovský byl v případu již dříve obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Letos na začátku května detektivové obvinili také exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a Jiřikovského advokáta Titze z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. U jednoho z nich poté stíhání ještě rozšířili o další jednání týkající se praní špinavých peněz. Blažka, Daňhela i Titze policie stíhá na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.

Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát od Jiřikovského. V polovině letošního srpna Jiřikovský dar pro nevděk odvolal. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) to může být způsob, jak komplikovat trestní řízení.

Vrchní státní zastupitelství případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal Tejc kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.

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