Oloupaná cibule v celofánu? To je na zabití, prohlašuje ministr životního prostředí Richard Brabec

Praha Ekonomika roste, lidé nakupují. Starou věc vyhodí a znovu dokola. Plus kila a kila obalů, jež končí v koši. Cílem státu je, aby odpady ideálně vůbec nevznikaly. Proto plasty na jedno použití zakáže a ostatní materiály spoutá poplatkem. „Jsou druhy materiálů, které se recyklují těžko, a za to prostě výrobce zaplatí víc,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

LN: Ačkoli se mluví o potřebě předcházení vzniku odpadů, mezi předloňským a loňským rokem stoupla jejich celková produkce o 9,5 procenta. Co s tím?

Na rovinu: růst množství komunálních odpadů naprosto koreluje s životní úrovní. Kdy klesl objem odpadů? V krizi.

LN: Nebylo tolik co vyhazovat.

Je to tak všude. Když se podíváte do západních zemí, zvyšují třeba recyklaci, ale zároveň skoro všude stoupala celková produkce odpadů. Není to nic překvapivého. Samozřejmě chceme, aby odpadů bylo stále méně, ale stejně důležité je, aby minimálně stejným nebo ještě lépe vyšším tempem rostly třídění a recyklace. Důležitou součástí nových odpadových zákonů je takzvaná ekomodulace, která se bude týkat obalů i výrobků (opatření je součástí nového odpadového balíčku, který schválila vláda a bude projednávat sněmovna – pozn. red.).