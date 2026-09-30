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Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

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  16:36aktualizováno  16:37
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V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026) | foto: Facebook obce Husinec-Řež

Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)
9 fotografií
Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny dnes ve 14:50. V úterý odpoledne přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil.

Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.

Místo nadlimitního odběru dnes vodárny znovu proplachují a nové vzorky zkontroluje laboratoř. „Opatření jsou pořád stejná, je to proplachování sítě, tam už nic jiného nepomůže,“ řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Vodárny podle ní předpokládají, že se olovo dostalo do soustavy ze zasažených vrtů, přesnou příčinu ale zatím neznají. Může se podle ní objevit kdekoliv ve vodovodní síti.

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
9 fotografií

Zvýšené koncentrace olova zjistily vodárny v úterý také na místech zásobujících Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a přilehlé části, hygienický limit tam ale překročen nebyl. Ve středu proto odkalují distribuční síť také v této oblasti s cílem co nejrychleji obměnit vodu.

Z dosud zveřejněných výsledků dnešních odběrů v této oblasti byla nejvyšší koncentrace devět mikrogramů olova na litr ve Veltrusech. V Kralupech-Klapálce naměřili šest mikrogramů. Ostatní zveřejněné dnešní výsledky z této oblasti byly nižší.

Proplachování podle vodáren nelze provádět současně a trvale na všech místech kvůli technické kapacitě distribuční sítě a zásobě vody. Kromě místních zaměstnanců na něm pracují také zaměstnanci z Kladna, Mělníka a dalších středisek. Vodárny uvedly, že kromě co nejrychlejšího vyřešení situace musí zachovat nepřetržitou dodávku vody odběratelům.

Pro obnovení pitnosti vody není předem stanoven počet po sobě jdoucích vyhovujících odběrů. „Potřebujeme sledovat tendence, mít delší období, kdy se žádná abnormalita nevyskytne,“ řekla Rabasová s odkazem na kolísání výsledků v minulých dnech.

Rozhodnutí o obnovení pitnosti je podle středočeských hygieniků na provozovateli vodovodu, který musí zvážit výsledky rozborů i fungování celého systému. Hygienici po obnovení pitnosti udělají vlastní rozbory, na jejich výsledky se ale před zrušením omezení čekat nemusí, sdělila mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Vodárny postupně kontrolují vodu přímo v distribuční síti. Monitoring provádějí denně na více než 25 místech skupinového vodovodu. Síť je podle nich zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů, přednostně využívají nezasažené a méně zasažené vrty. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren.

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století. Souvislost skládky s kontaminací zatím potvrzená není.

Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pro další postup budou podle ní zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.

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Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

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