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Vlčí máky na Olšanech. Desítky lidí uctily padlé vojáky, zúčastnil se i Hlaváč

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  16:10aktualizováno  16:10
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Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...

Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní ceremoniál. Děti uctily památku padlých položením vlčích máků za účasti náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. (8. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...
Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...
Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...
Na válečném hřbitově Britského společenství národů na Olšanech proběhl pietní...
15 fotografií
V neděli se na pražských Olšanských hřbitovech uskutečnil pietní ceremoniál ke Dni vzpomínek. Památku padlých vojáků uctily desítky lidí včetně náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Nechyběli ani zástupci velvyslanectví zemí Commonwealthu, armády a dalších organizací.

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