8. listopadu 2026 16:10, aktualizováno 16:10
Vlčí máky na Olšanech. Desítky lidí uctily padlé vojáky, zúčastnil se i Hlaváč
V neděli se na pražských Olšanských hřbitovech uskutečnil pietní ceremoniál ke Dni vzpomínek. Památku padlých vojáků uctily desítky lidí včetně náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Nechyběli ani zástupci velvyslanectví zemí Commonwealthu, armády a dalších organizací.
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