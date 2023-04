Útočník v Olšovci zastřelil samopalem dva seniory a jejich vnuka

Kriminalisté z vraždy podezírají partnera ženy, která jako jediná přežila. „Jeho tělo našli policisté později, spáchal sebevraždu,“ řekl šéf odboru obecné kriminality krajské policie Jan Lisický.

Tři členy rodiny podle policie pachatel zastřelil nelegálně drženým samopalem. „Šlo pravděpodobně o vojenskou zbraň pocházející ze Slovenska, která byla vyřazena. Motivem činu byla zřejmě nezvládnutá žárlivost,“ uvedl Lisický.

Případ kriminalisté vyšetřují jako trojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. „Šlo o cizince, který byl v minulosti stíhán pro majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování,“ doplnil kriminalista.

Muž podle Lisického po předchozí hádce nejprve napadl fyzicky svou sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou šroubovákem bodl do krku a do ruky. Žena utekla do patra, kde se schovala s ostatními členy rodiny. Muž poté šel do auta, vytáhl samopal a se zbraní vyšel do prvního patra.

Čtyři členové rodiny se v pokoji zavřeli, útočník však podle šéfa kriminálky bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře a vzápětí vtrhl dovnitř.

„Jediným, komu se podařilo v pudu sebezáchovy utéci, byla sedmačtyřicetiletá přítelkyně, která byla postřelena. Bosa vyběhla ven a přes les se dostala do restaurace, kde zavolala pomoc,“ doplnil Lisický.

„Útočník poté odešel z domu do lesa, kde obrátil zbraň proti sobě a zastřelil se,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté byli na místě osm minut po nahlášení události. Tělo pachatele našli za pomoci vrtulníku s termovizí za desítky minut, muž se zastřelil několik set metrů od domu. Šlo o strž, kde se pravděpodobně chtěl původně schovat.

Podle policistů se tak stalo ve chvíli, kdy již policie na místě zasahovala, a to za pomoci psovodů i zásahové jednotky z Moravskoslezského kraje. Podle náměstka krajského ředitele Radovana Vojty by policisté muže záhy dopadli.

V nedaleké restauraci našli také zraněnou sedmačtyřicetiletou ženu, která jediná útok přežila. „Byla převezena do nemocnice, a přestože byla v šoku, policisté od ní zjistili, co se na místě odehrálo,“ popsal Hejtman.

„Byla postřelena do prsu, šlo o poranění měkkých tkání. Její poranění nebylo vážné, dá se říci, že paní měla velké štěstí,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

„Zda byl útočník pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, zjistíme až z výsledků nařízené soudní pitvy,“ dodal Hejtman.

Pes venku štěkal...

Před vchodem do rodinného domu, kde se tragédie stala, se od neděle hromadí svíčky. Místní jsou hrůzným činem otřesení. „Nezlobte se, ale nebudu se vyjadřovat. Je to obrovská tragédie,“ uvedl starší muž, soused obětí, a zavřel dveře.

Sdílnější byl další ze sousedů. „Pes štěkal, tak jsem se podíval z okna a viděl jsem spoustu policejních aut. Co se ale stalo, jsem nevěděl. Nic jsem neslyšel, žádný hluk,“ řekl. Bylo to podle něho kolem deváté hodiny večerní.

Rodina zavražděných starousedlíků byla podle něho slušná. „Člověka, který to měl udělal, jsem tady viděl tak třikrát v životě,“ dodal.

Už dříve jedna ze sousedek pro CNN Prima News uvedla, že muž působil příjemně. „On se mi zdál takový příjemný, vždy zdravil. Nevím, co ho to popadlo,“ popsala.

K neštěstí se nechtěli vyjadřovat ani obyvatelé nedalekého Olšovce. „Je to pro mě velmi citlivé, promiňte. Rodinu jsem dobře znal,“ odpověděl muž a dál pracoval na zahrádce. Ani starosta Olšovce nechtěl s ohledem na vzájemné vztahy hrůznou událost komentovat.

Rodinné tragédie

V Olomouckém kraji jde letos již o druhý případ vraždy. V březnu kriminalisté obvinili třicetiletého muže z vraždy otce a pokusu o vraždu matky v bytovém domě v Tovačově na Přerovsku.

Šestapadesátiletý muž zemřel na bodná zranění. Zranění matky, kterou pachatel bodl do boku, odhalili policisté až na služebně při výslechu.

Vraždy, jejichž oběťmi se stalo více rodinných členů, se v kraji odehrály také loni na konci dubna. V Kostelci na Hané na Prostějovsku tehdy devětadvacetiletý muž zabil bratra, sestru a svého otce.

Podle Lisického členy rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem, navíc si čin také naplánoval. Vyzbrojil se loveckými noži. Brněnský krajský soud mu za to uložil nedávno doživotní trest, jehož rozsudek ještě není pravomocný.