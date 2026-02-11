Petr Pavel po čtyřech letech znovu stál na bruslích a nastoupil do hokejové exhibice společně s reprezentačním trenérem Patrikem Augustou, mistrem světa Jiřím Novotným, bývalým brankářem Pavlem Francouzem a budějovickými hokejisty Tomášem Cibulkou a Filipem Přikrylem.
To byla náhoda. Pustil to schválně.
Petr Pavel s úsměvem reaguje na prostřelení brankáře Francouze
„To bude ostuda,“ obával se prezident, když vstupoval na led. Nebyla. Rychle se rozjezdil, zapojil se do několika cvičení. Dokázal poslat puk přes celé kluziště do prázdné branky, uspěl i ve střelbě a v závěru prostřelil i Francouze. „To byla náhoda. Pustil to schválně,“ smál se prezident.
První dáma se mezitím setkala s dobrovolníky na festivalu. Na závěr se prezidentský pár pozdravil s dětmi v Českém domě.
Po příjezdu na českobudějovické výstaviště prezidenta s první dámou postupně vítalo několik stovek lidí. Petr Pavel se s některými ihned vyfotil. Pak zamířil v doprovodu primátorky Českých Budějovic Dagmar Škodové Parmové a dalších hostů na curlingové hřiště, které okamžitě otestoval.
Stejně jako zlatá olympionička Zuzana Maděrová dostal i prezident od primátorky dort se svou podobiznou, jak v Itálii fandí při závodu právě Maděrové. „Je to jedlé?“ ptal se Pavel s úsměvem, když si prohlížel vršek dortu.
Pak si dal prezident dva curlingové souboje, při kterém stál na straně olympijského týmu. Soupeřem byli zástupci Jihočeského kraje i města České Budějovice, kteří se v obou případech radovali z vítězství. „Curling je hodně zajímavý, u toho bych zůstal,“ poznamenal prezident.
Olympijský park? Skvělá myšlenka
Petr a Eva Pavlovi si pak na biatlonové střelnici vyzkoušeli „stojku“ a první dáma svého chotě výrazně předčila a střílela mnohem přesněji. „V tom je žena lepší, musím potrénovat,“ přiznal.
Program na olympijském festivalu si prezidentský pár užil a ocenil jeho precizní přípravu. „Je to skvělá myšlenka. Nenásilnou formou přitáhne spoustu lidí a hlavně dětí. O těch to je především. Mohou si sporty vyzkoušet, třeba je některý nadchne a vrhnou se na něj,“ zdůraznil prezident.
Pavel připomněl význam sportu a nabádá k němu hlavně děti. „Ve sportu je třeba psychická i fyzická odolnost. Dále fair play, týmová souhra. To všechno člověk do života potřebuje. Dětem bych doporučil – běžte to zkusit, je to zábava,“ prohlásil.
V Itálii už fandil
Prezidentský pár strávil úvod olympijských her přímo v Itálii. Byl na slavnostním zahájení, navštívil Český dům, setkal se s hokejisty i hokejistkami.
Přímo v Livignu následně sledoval zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové, které v cíli gratuloval. „Jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. Cítil jsem velkou hrdost,“ shrnul po závodě prezident.
Vítězné objetí v cíli s prezidentem
Maděrová dorazila do Budějovic na olympijský festival hned v pondělí, tedy den po svém zlatém triumfu v Itálii. Podpora prezidentského páru přímo u trati ji dojala.
„Přijela jsem z kopce dolů a vždy jsem ho viděla, jak skáče a fandí. Z celého srdce nám to přál, celé naší republice. Když jsem procházela kolem něj a dalších fanoušků v uličce, tak všichni volali moje jméno. Pan prezident říkal, ať do toho jdu naplno. Pak mi poděkoval a poblahopřál za celou republiku. Objali jsme se a předal mi nějaké dárky,“ líčila Maděrová po příjezdu.
Olympijský festival je ve svém druhém týdnu, stejně jako samotné zimní hry v Itálii. Za první čtyři dny ho navštívilo bezmála 17 500 fanoušků a velký zájem pokračuje i v dalších dnech.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet 24 sportů, potkat současné i bývalé české olympioniky, společně sledovat a fandit českým nadějím v Itálii, nebo si užít některý z koncertů.