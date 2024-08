Neprošly testem pohlaví, ale soupeří se ženami. „Boxerky mohou rivalkám přivodit až zástavu srdce,“ varuje lékař

Podle sportovního lékaře Lubomíra Nečase se tak nejedná o ženy, ale o muže. Chromozomy XY ovlivňují především fyzickou sílu a podle Nečase se těmto sportovkyním vyrovnají pouze ženy s chromozomy XX a s vyšším množstvím přirozených mužských hormonů. Zápas mezi Alžířankou Imán Chalífovou a italskou boxerkou Angelou Cariniovou trval ve čtvrtek jen 46 sekund. Po první ráně do obličeje, kterou Italka od kontroverzní soupeřky dostala, si Cariniová vyžádala pauzu a následně souboj vzdala. Chalífové pak odmítla podat ruku a opustila ring v slzách.

Lidovky.cz: Ukázalo se, že sportovkyně Alžířanka Imane Chelifová a Tchajwanka Lin Yu-Ting mají v sobě chromozomy XY. Co to v praxi znamená?

Mužské tělo je jinak stavěné než ženské tělo. Už v době vývoje, v době dětské a dorostenecké se ta těla rozlišují. A nejsou to jenom pohlavní orgány, ale celá konstituce těla. Svalová hmota je jiná u mužů, což je ovlivněno jednak geneticky, a pak hormonálně.

Mužské pohlavní hormony tedy ovlivňují svalovou hmotu. Proto někteří sportovci v rámci neoprávněného dopingu používají mužské hormony tak, aby jejich svalová hmota narostla, zejména u silových sportů. Tudíž jestliže startuje muž v ženské kategorii, tak je to neférové a mohou ženy poškodit. Pak by nemělo smysl rozdělovat muže a ženy ve sportu.