Sportoviště, obchvaty, větší letiště i nové čističky. Praha snila sen o olympiádě, může se ještě stát skutečností?

Od samého počátku to byl nereálný a megalomanský sen, hodnotí dnes projekt někdejšího pražského primátora Pavla Béma uspořádat v Praze olympiádu kritici. Podle Miroslava Kalouska to byla dokonce jen „lumpárna, na které by se ve výsledku napakovali různí pražští mafiáni“.