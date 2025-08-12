Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

  14:16aktualizováno  14:16
Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v Ústeckém kraji u plánů pro hospodaření v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří.
Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023)

Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023) | foto: (c) Greenpeace - Ibra Ibrahimovič

Ekologická organizace Greenpeace si ombudsmanovi ohledně problematických lesních hospodářských plánů stěžovala, a to kvůli hrozbě zničení vzácných krušnohorských bukových lesů. Podle vyjádření ministerstva životního prostředí, které vyšetřování ombudsmana zmiňuje, nese proces schvalování lesních hospodářských plánů v Krušných horách známky nezákonnosti.

Ombudsman následně vyslovil názor, že samy úřady již nyní nemohou nezákonně schválené lesní hospodářské plány rušit a že právní úprava schvalování lesních hospodářských plánů je nevyhovující. Podle jeho závěru by po přijaté novele lesního zákona k podobným situacím již docházet nemělo, a proto své šetření uzavřel bez návrhu dalších kroků. Závěry ombudsmana potvrdila vedoucí jeho oddělení PR a marketingu Michaela Vaisová.

„Šetření ombudsmana potvrdilo to, na co upozorňujeme už roky: úřady neměly schvalovat lesní hospodářské plány bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Přesto k tomu došlo a stát odmítá situaci napravit. Vzácné bučiny v Krušných horách tak stále zůstávají bez skutečné ochrany,“ uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA však zůstává i po zjištěních ombudsmana klíčový problém nevyřešený, když nezákonně schválené lesní hospodářské plány zůstávají v platnosti a určují hospodaření v Krušných horách na dalších několik let. Tyto plány umožňují majitelům žádat o rozsáhlá kácení v lesích, které by měly být chráněny.

Hnutí DUHA v této souvislosti podalo žalobu, ve které požaduje zrušení nezákonného schválení lesních hospodářských plánů pro státní podnik Lesy ČR – největšího vlastníka lesů v Krušných horách.

„Pokud by se nadále v Krušných horách kácelo podle nezákonně vydaných hospodářských plánů, zaniknou nenahraditelné části zdejších starých bučin. Soud by proto na základě naší žaloby měl nezákonné rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu zrušit,“ uvedl Jan Skalík z kampaně Divočina na beton Hnutí DUHA.

