V Česku se musí omezit dostupnost alkoholu, vyzvaly organizace politiky

„Dochází k desetitisícům hospitalizací, škody dopadají i na naši ekonomiku. Náklady spojené s užíváním alkoholu se totiž pohybují kolem 40 až 50 miliard ročně,“ uvedl lékař Tomáš Šebek, který je zakladatelem think tanku Ministr zdraví. Podle člena správní rady think tanku Racionální politika závislostí Petra Plevy je také s pitím alkoholu spojena většina případů domácího násilí.

„Navzdory skutečnosti, že alkohol je svým bezpečnostním profilem de facto tvrdou drogou, je v české společnosti široce tolerován, a to dokonce i v případě konzumace alkoholu dětmi,“ dodal Pleva. Až 90 procent dětí podle něj poprvé ochutná alkohol z rukou rodičů a dříve než v 15 letech. Nadměrné pití podle dat uvádí téměř polovina středoškoláků.

„Alkohol je levný, široce dostupný a velmi propagovaný,“ uvedla šéfka české kanceláře WHO Zsofia Pustaiová. Proti evropskému průměru 9,5 litru čistého lihu na obyvatele nad 15 let ročně Češi pijí téměř o pět litrů víc. Upozornila také na to, že velký podíl žen v ČR pije alkohol i v těhotenství.

Iniciativa připravila pět doporučení jak situaci zlepšit. Navrhuje zakázat reklamu na alkohol na internetu a na sportovních akcích a omezit ji časově v televizi a rozhlase. Omezit by se měl prodej alkoholu například na benzinových stanicích, v okolí škol nebo ve veřejných institucích a v pozdních nočních hodinách.

Spotřební daň by měla vycházet z míry škodlivosti, tedy podílu čistého alkoholu v nápoji. Současná opatření, například zákaz prodeje dětem, by se měla více vymáhat. Potřebné jsou také vzdělávací kampaně.

Mezi signatáři výzvy jsou také Národní ústav duševního zdraví či Česká lékárnická komora. Výzvu adresovali premiéru Petru Fialovi, většině ministerstev nebo Radě vlády pro veřejné zdraví.