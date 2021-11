Vláda znovu vyhlásila nouzový stav, platit by měl od půlnoci minimálně do Vánoc

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Původně se ve čtvrtek vláda vůbec scházet neměla, ale zhoršující se stav epidemie ji k tomu přiměl. „Přijmeme další opatření, které bude omezovat kontakty,“ avizoval před jednáním premiér Andrej Babiš. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o tom ráno jednal s Anticovid týmem budoucí vlády Petra Fialy, který bude v pátek v Lánech jmenován premiérem.

„S nouzovým stavem hejtmani souhlasit nemusí. My se, ale budeme snažit je přesvědčit, aby s tím souhlasili,“ řekl k tomu mluvčí ministra zdravotnictví Dan Köppl.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už ve středu mluvil o tom, že jednou z možností je omezení hromadných akcí. Opatření by se podle něj měla dotknout především kontaktů mezi lidmi, které nejsou nezbytné. Z jednání s Anticovid týmem pak vyplynulo, že ministerstvo navrhne nejen nouzový stav, ale i omezení hromadných akcí nad tisíc osob, uzavření hospod a restaurací v noci, uzavření nočních klubů a barů, zrušení vánočních trhů. Jako první o tom napsal Seznam Zprávy a mluvčí resortu to pak potvrdil i Radiožurnálu.

Lockdown nic nevyřeší, řekl Babiš

„Děláme všechna opatření, abychom nešli do lockdownu, který nic nevyřeší podle vyjádření ministerstva zdravotnictví i dalších expertů,“ uvedl ve středu v rozhovoru pro Českou televizi Babiš.

„Jsme připraveni nouzový stav vyhlásit, pokud to situace bude vyžadovat,“ řekl také v rozhovoru pro MF DNES premiér v demisi. Mluvil tento týden o tom, že je třeba, aby si o to řekli hejtmani. Ti se ale tento týden dohodli s vládou, že nouzový stav potřeba není.

Testy ve středu potvrdily 18 004 nových případů covidu v Česku, o den dříve v úterý 25 864 nových případů, nejvíc za den od začátku epidemie. Nejhorší situace je na Moravě a ve Slezsku, některé tamní nemocnice jsou na hraně svých kapacit.

K omezení sociálních kontaktů vyzval i Válek

K omezení sociálních kontaktů vyzval už ve středu občany i budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Třetí dávka očkování je podle něj klíčová. Na rozdíl od končící vlády ale nesouhlasí s povinným očkováním lidí nad 60 let a některých profesí.

Budoucí vláda chce naopak znovu uznávat PCR testy pro vstup do restaurací i k využívání všech služeb a nechat na lidech, zda se naočkují, nebo si budou platit za PCR testy, které mají platnost 72 hodin a jejich cena je zastropována na 814 korun. Propláceny ze zdravotního pojištění ale být nemají.



„Rád bych vyzval seniory nad 60 let, aby pokud možno hned výrazně omezili sociální kontakty a co nejrychleji se naočkovali třetí dávkou,“ řekl Babiš. „Můžeme se proočkovat z té pandemie, to je jednoznačné,“ je přesvědčen předseda vlády. Nesouhlasí s návratem PCR testů pro možnost využívat všechny služby, jak chce budoucí pětikoalice. Právě to, že se uznávat přestaly, vedlo podle Babiše k novému růstu zájmu o očkování.