Střízliví poslanci. Byla spuštěna petice za omezení alkoholu při jednání Sněmovny

  13:50aktualizováno  14:47
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Prosadit zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně během jednání dolní komory parlamentu zkouší poslanci opozičního hnutí STAN i formou petice na speciálním webu nazvaném Střízlivá sněmovna. „Váš podpis je signál zákonodárcům napříč stranami, že střízlivá sněmovna je normální,“ vybízí k podpisu před hlasováním o změně jednacího řádu Sněmovny.

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Jan Papajanovský. (24. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ uvedla skupina poslanců kolem Jana Papajanovského a nové místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.

„Iniciativa je nadstranická a otevřená všem. Vyzýváme kolegy napříč politickým spektrem k podpoře,“ vyzvali k její podpoře i další poslance.

„Proč by měli mít poslanci výjimku? Proč neexistuje zákonné omezení konzumace alkoholu i pro poslance?“ uvedli opoziční poslanci, kteří navrhli pozměňovací návrh k úpravě jednacího řádu, o níž budou hlasovat poslanci zřejmě již na schůzi, která začíná příští týden.

Novela, kterou předložili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a šéf poslanců ODS Marek Benda, omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Měl by pro poslance ve Sněmovně platit zákaz pití alkoholu?

Je to trochu paradox. Obstrukce v minulém období totiž hojně využívali poslanci SPD a hnutí ANO. Dominoval v tom hlavně současný předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny a většina Sněmovny nemohla prosadit svou vůli, i když k tomu měla mandát díky výsledku voleb.

Návrh poslanců STAN, aby poslanec, který by byl opilý, mohl být vykázán ze sálu a dostat pokutu až do výše měsíčního platu, tedy cca 120 tisíc korun, ale má spíše malou šanci projít, ukázala anketa iDNES.cz mezi poslanci.

O zákaz alkoholu na půdě Sněmovny se poslanci nepokoušejí poprvé. V roce 2014 tehdejší šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) prosadil zákaz jeho prodeje ve sněmovních bufetech.

V roce 2018 ale nařízení zrušil jeho nástupce z hnutí ANO Radek Vondráček s tím, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci nepije.

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