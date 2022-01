Vlna omikronu bude rychlá. Musíme vydržet, pak už by měl být klid, říká viroložka Tachezy

Lidovky.cz: Funguje očkování proti nové variantě omikron?

Ze studií a pozorování virové nálože v populaci víme, že i u očkovaných dochází k reinfekcím. Omikron sice umí obejít protilátky po vakcinaci, ale riziko těžkého průběhu je pak určitě nižší. Očkování nás stále chrání před tím, abychom neskončili na JIP, to platí pořád. Nejlepší je hybridní imunita, tedy prodělaná nemoc a dokončené očkování. Pokud člověk nemoc neprodělal a má jen dvě dávky očkování, tak nejspíš nepůjde o dostačující ochranu a měl by jít na třetí, posilující dávku. Já stále spoléhám na očkování, chráníme tím nejen sebe, ale i celou společnost. Vakcíny jsou ověřené a bezpečné.

Lidovky.cz: Jak to bude s přeočkováním do budoucna? Bude potřeba chodit pořád dokola na posilující dávky?

Když vlna omikronu proběhne rychle a za měsíc bude pryč, tak je možné, že vakcinace pro většinu lidí nebude potřeba. Ale nechci nic slibovat, nemohu to říct jednoznačně, aby pak lidé zase nebyli zklamaní. Pandemie je stále rozjetá a přesně říct, kdy skončí, v podstatě nelze. Situace se ale bude stále zlepšovat, stále více lidí si proděláním nemoci, očkováním či kombinací obojího vybuduje imunitu, která bude snad stačit na ochranu proti opakovaným infekcím. Stále doufáme, že nepřijde taková varianta viru, na niž by i ta imunita populace vybudovaná vlnou variant viru včetně omikronu byla zcela nedostačující. Snad se virus s lidmi, jako novým hostitelem, více a více sžívá a jeho mutační aktivita bude postupně slábnout.

Lidovky.cz: Přináší s sebou omikron i těžší průběh nemoci?

Naštěstí se zdá, že omikron má mírnější průběh, lidé nekončí tak často na JIP a na ECMO. Ale i přesto stále vyžadují hospitalizaci. Když má teď omikron širší pole působnosti, nakazí se zase více rizikových skupin a budou v ohrožení.

Lidovky.cz: V čem je tato vlna jiná?

Vzhledem k tomu, že je omikron infekčnější, tak bude hodně lidí nemocných v jeden moment. To je problém této vlny, to mění situaci. Nemluvíme jen o zatíženém zdravotnictví a o individuálním riziku, ale i o hrozbě, že budou chybět pracovníci v klíčových oblastech nutných pro chod společnosti.

Lidovky.cz: Co byste v tomto směru vládě poradila?

Z jiných států víme, že vlna omikron přišla velmi rychle a počet případů šel strmě nahoru, ale pak to relativně rychle začalo klesat. Musíme vydržet, pak už by snad měl být klid. Tedy jen v případě, že se nám neobjeví nějaká další nebezpečná varianta. Nemá ale cenu lidi strašit, důležité je dodržet prevenci a být na pozoru. Je dobře, že se vláda připravuje na nejhorší – to se týká třeba pracovních karantén, i když jejich plošné uplatnění není z odborného hlediska bezpečné, ale je možné je uplatnit ve specifických případech. Mít tedy připravenou cestu, jak, kdy a kde to udělat, je správné. Třeba nakonec nebude nutné uplatňovat tato extrémní opatření, ale je lepší být připravený, aby bylo možné rychle reagovat.