ON-LINE: První případ koronaviru na Zlínsku, celkem je v Česku už 35 nakažených. Tři lidé se vrací z Japonska

Praha Ve Zlínském kraji je podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) první potvrzený případ nákazy koronavirem. Informaci potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková.

Pacientkou je žena z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, která se v sobotu vrátila z lyžování v Trentinu (Tridentsku), v Itálii pobývala ve skupině lidí. Žena je v domácí karanténě, příznaky onemocnění má mírné.

Žena měla podle Sedláčkové drobné respirační obtíže, v neděli se jí proto odebraly vzorky a v pondělí přišly výsledky. Žena je ročník narození 1978, v Itálii byla s rodinou. „Budeme nyní zjišťovat, kde žena byla, kde pobývala,“ uvedla Sedláčková.

V pondělí ráno hygienici evidovali 103 odebraných vzorků na nový typ koronaviru. V neděli odpoledne jich bylo 73. Po jarních prázdninách, které byly v kraji minulý týden, přibylo lidí, kterým zdravotníci dělali test. Po prázdninách přibylo nejen odběrů, lidé také ve zvýšené míře kontaktují hygieniky s dotazy.

Mezitím ministr Adam Vojtěch oznámil na svém Twitteru, že Česko má teď celkem 35 pacientů s nákazou koronavirem. Testy potvrdili infekci u tří dalších lidí. Jedním z nich je zhruba dvanáctiletý chlapec.

„Máme hlášeny tři nové případy,“ uvedl ministr. Nákazu u dvou pacientů potvrdili experti Nemocnice Na Bulovce. Chlapec, který se narodil v roce 2008, má rodinnou vazbu s jiným nakaženým. Ten se předtím vrátil z Itálie. Dalším novým pacientem je muž, který pobýval v Lombardii. Třetím případem je žena ze Zlínského kraje, která byla na dovolené v italském Trentinu.

Tři lidé z výletní lodi zasažené koronavirem se vracejí do Česka

Na cestě do Česka jsou tři lidé, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě v Ázerbájdžánu. Další se ale dostali do karantény na výletní lodi v Singapuru, novinářům to při příchodu na pondělní jednání vlády řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V Česku už by měla být i žena, která musela kvůli šíření nemoci zůstat na ostrově Tenerife.



Po výletní lodi Diamond Princess, jejíž pasažéři byli po karanténě japonských úřadů již evakuováni do svých domovských zemí v uplynulém týdnu, se nemoc šíří na obdobném plavidlu Grand Princess u amerických břehů. Loď s více než 3500 cestujícími kvůli dvěma desítkám případů nákazy na palubě nesměla vplout do sanfranciského přístavu, úřady ji poslaly do nedalekého Oaklandu.

Obavy z nákazy novým koronavirem vedly vlády Thajska a Malajsie k odmítnutí přijmout další výletní loď, Costa Fortuna s 2000 lidmi na palubě. U cestujících se žádná nákaza neprokázala, je mezi nimi však 64 italských občanů.

V Číně, odkud se nákaza začal šířit, zůstali podle Petříčka pouze Češi, kteří tam dlouhodobě žijí a možnost evakuace nevyužili. V Česku nicméně zůstávají studenti, kteří se do vlasti vrátili během čínských svátků, a čekají na změnu situace, uvedl Petříček.

Nové případy nákazy o víkendu ohlásilo hned několik evropských zemí, přes 1000 nakažených v neděli oznámila Francie. Pozitivní vývoj v Číně, kde v posledních dnech nadále ubývá nových pacientů, zastínily obavy ze situace v Jižní Koreji a Íránu, kde je přes 7300, respektive 6500 případů.

Hamáček zvažuje možnost karantény i pro cizince

Hamáček uvedl, že nutnost upravit režim turistů v Česku vyplynula z jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo na ministerstvu vnitra. „Ministerstvo zdravotnictví připravuje nové mimořádné opatření. Znamenalo by, že pokud se ukáže, že cizinec byl v nedávné době v místech, která byla postižena, a má příznaky, bude možné rozhodnout o jeho umístění do karantény,“ řekl Hamáček. Nyní podle něj takový postup možný není.

„Pokud by měl příznaky, dostal by (turista) možnost vrátit se do země původu, což bychom preferovali. Jinak by mu hrozilo umístění do karantény,“ uvedl Hamáček. Úřady podle něj nemohou zakázat Čechům cestovat do Itálie, pouze jim doporučovat, aby to nedělali.

Opatření vůči turistům i případné změny režimu na hranicích by podle Hamáčka měla probrat vláda a také Bezpečnostní rada státu. „Situaci vyhodnocujeme průběžně, uvidíme, jak se v ČR bude vyvíjet,“ uvedl. V úvahu podle něj do budoucna připadá i regulace akcí s vyšším počtem osob, případně další opatření.