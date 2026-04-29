Dostál ze Stačilo! letos nepoletí do Moskvy na oslavy, Foldyna by pozvání přijal

„Připomínat si konec druhé světové války a porážku nacismu považuji za důležité, z úcty k obětem, včetně vojáků spojeneckých armád, kteří při osvobozování padli,“ napsal Dostál v reakci pro iDNES.cz.
Navzdory tomu se letošních oslav v ruském hlavním městě nezúčastní. „My si letos připomeneme výročí doma v ČR, ale považuji za správné, že oslav v Moskvě se účastní státníci z osvobozených zemí, jako premiér Fico,“ napsal.
Účast na ruských oslavách je podle něj důležitá. Záměrem má podle jeho slov být politika deeskalace. „Jednak je to věc zdvořilosti, jednak je to i vhodná součást ‚detente‘, politiky deeskalace, kterou nyní považuji za podobně důležitou jako v časech studené války,“ doplnil europoslanec. Odkazoval tak na skutečnost, že Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině.
Dostál loni v Moskvě položil květiny k hrobu Neznámého vojína, avizoval, že vojenské přehlídky se nezúčastní. „Bohužel zapomínáme na ty, kteří přinesli obětí nejvíce. Stydím se za kolegy, kteří tvrdí, že Československo osvobodili jen Američané. Řekli byste to matkám sovětských padlých při osvobození naší země? Řekli byste zbídačeným vězňům v Osvětimi, že příchodem sovětské armády nebyli osvobozeni, ale okupováni?“ komentoval při projevu v Evropském parlamentu.
V debatě věnované tehdejšímu 80. výročí konce války pak ocenil účast slovenského premiéra Roberta Fica na oslavách. „Stydím se za svou vládu, že neuctí padlé z řad sovětské armády a jsem rád, že za bývalé Československo tak učiní slovenský premiér Robert Fico, ač je za to zostouzen,“ sdělil. Fico se do Moskvy chystá i letos.
Dostál za svou účast čelil kritice některých politiků. Podle tehdejšího místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) jeho účast znamenala dělat užitečného idiota propagandě ruského prezidenta Vladimira Putina. Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) tehdy napsala, že se Dostál rozhodl slavit konec druhé světové války společně s ruskými vrahy, kteří denně zabíjejí nevinné Ukrajince.
Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) pro redakci iDNES.cz uvedl, že výročí vítězství nad Německem považuje za významný den pro celý svět a obzvlášť pro Evropu. „Podíl Sovětského svazu na tomto vítězství za zásadní. Oslavy v zemi, která měla více jak 20 milionů obětí a zásadní podíl na porážce, považuji za normální. Ostatně pokud by Sověti neosvobodili zásadní část Evropy, jistě bych tu dnes nebyl, moje rodiče byli zavřeni v rakouském Wiener Neustadtu,“ napsal a doplnil, že pozvání na ruské oslavy by neodmítl.
Předseda Svobodných Libor Vondráček pro iDNES.cz sdělil, že dík za osvobození patří jak západu, tak východu. „Já si připomenu konec války 8. května již tradičně v Písku a ani v budoucnu neplánuji slavit konec války jinde než v naší zemi,“ napsal.