Trump jako šovinistické prase a zírající Vondra. Politici vedli spor o diplomacii

„Myslím, že každý má právo na svůj názor,“ řekl Kolář. Připomněl, že soud v New Yorku zamítl žádost Trumpovy obhajoby zrušit rozsudek v kauze falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels. Trump jí údajně posílal peníze za mlčenlivost před prezidentskými volbami v roce 2016.

„Proč bych měl být nadšený z toho, že takový člověk je nejmocnějším mužem světa? Mně to neimponuje,“ okomentoval Kolář. Na otázku, zda by jeho slova mohla poškodit diplomatické vztahy mezi Českem a USA odpověděl, že není diplomat a nemusí dávat pozor na to, co říká.

Kolář už dříve v rozhovoru pro CNN Prima NEWS uvedl, že politika je mimo jiné o vyjadřování pochybností. „Mám mít radost, že prezidentem USA je člověk, který nemá žádnou úctu k ženám a umí se jen vysmívat? Jsem rád, že máme hlavu státu, která se proti lidem bez morálky chovajícím se tak odpudivě jako Trump vymezí,“ řekl. Dodal, že není správnou cestou Trupovi podlézat.

Kolářova slova zkritizoval europoslanec ODS Alexandr Vondra. „Tam zazněla jiná slova v tom veřejném prostoru. Já nevím, jestli se to vůbec může říct. Šovinistické prase, tak pojmenoval Donalda Trumpa,“ řekl Vondra.

Vondra narážel na Kolářův příspěvek na sociální síti X. Europoslanec v neděli odpovídal bývalému europoslanci Janu Zahradilovi, napsal, že Kolář „nemůže rozdýchat“ zvolení Donalda Trumpa prezidentem. „Trumpa jsem ,rozdýchávat’ nemusel, je to volba Američanů a tak nějak bylo předpokládám všem jasné, jak volby v USA dopadnou. Nevím ale, proč bych nemohl nazývat věci pravými jmény. Když je někdo šovinistické prase, neříkám o něm, že je roztomilé koťátko,“ reagoval Kolář.

Trump se stal v tomto ohledu terčem kritiky poté, co se na veřejnost dostal před jeho prvním zvolením v roce 2016 videozáznam z roku 2005, který zachytil jeho obscénní výroky o ženách. Chlubil se tím, že nedokáže odolat krásným ženám a že je s to jim hmatat po – zde slušně řečeno – pohlavním ústrojí.

„Já jsem jenom zíral. Jasně, europoslanec si může říkat co chce. Já si to koneckonců také užívám. Je to jiná věc, než být ministrem vlády,“ řekl Vondra. Zároveň zmínil, že Kolář byl jedním z kandidátů na funkci ministra zahraničních věcí.

Kolářovy výroky jsou podle Vondry „módní twitterová diplomacie“. „Přestávám tomu rozumět. Je to cesta ke konfliktu. Ta situace na Ukrajině je složitá. Tady se takhle naváží do amerického prezidenta, to jsou naši hlavní spojenci. Zároveň v tom rozhovoru říká, že bez nich nemáme šanci,“ okomentoval Vondra.

S Kolářem podle svých slov souhlasí v tom, že je potřeba posilovat evropskou odolnost. „Vzápětí zaútočí na německého kancléře, francouzského prezidenta, dělá si z nich legraci. To je cesta k tomu být nakonec sám,“ řekl Vondra.

Podle Vondry je potřeba s novou americkou administrativou debatovat. „Kdybych já takhle mluvil, tak se tam se mnou nikdo bavit nebude,“ dodal.

Kolář reagoval, že se v názoru na Donalda Trumpa shoduje se svými americkými přáteli. Podle něj jde často i o republikány, kteří nejsou s jeho zvolením spokojeni.