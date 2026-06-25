„Hon na mojí osobu se stal v médiích každodenní rutinou. A co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru,“ odůvodnil své rozhodnutí.
Prokop čelil v posledních týdnech kritice. Několik svých bytů nepřiznal v majetkových přiznáních. V pátek na tiskové konferenci přiznal, že udělal formální chybu, odmítl však, že by se pokoušel majetek skrývat.
„Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. Zhojil jsem to hned, jak jsem to zjistil,“ prohlásil s tím, že majetek ovšem dlouhodobě přiznával v rámci interních mechanismů pražského magistrátu.
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Vlastní také dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, právě ty neuvedl v povinném majetkovém přiznání.
Server navíc dříve upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.
Prokop ve vyjádření poděkoval všem, kteří za ním v posledních dnech stáli. „Moc si toho vážím a těším se, že se uvidíme a uslyšíme zase v budoucnu, třeba v nějaké jiné roli,“ uvedl.
„Přeji vám všem krásné léto, hodně štěstí, zdraví, a snad jednou v Praze bude líp,“ uzavřel.