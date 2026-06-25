„Končím a nebudu kandidovat.“ Lídr ANO na primátora Prokop oznámil rezignaci

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  7:18aktualizováno  7:30
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Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop (ANO) na sociálních sítích ve čtvrtek ráno oznámil, že končí. „Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat,“ oznámil dosavadní kandidát na pražského primátora.

„Hon na mojí osobu se stal v médiích každodenní rutinou. A co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru,“ odůvodnil své rozhodnutí.

Prokop čelil v posledních týdnech kritice. Několik svých bytů nepřiznal v majetkových přiznáních. V pátek na tiskové konferenci přiznal, že udělal formální chybu, odmítl však, že by se pokoušel majetek skrývat.

„Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. Zhojil jsem to hned, jak jsem to zjistil,“ prohlásil s tím, že majetek ovšem dlouhodobě přiznával v rámci interních mechanismů pražského magistrátu.

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Vlastní také dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, právě ty neuvedl v povinném majetkovém přiznání.

Server navíc dříve upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.

Prokop ve vyjádření poděkoval všem, kteří za ním v posledních dnech stáli. „Moc si toho vážím a těším se, že se uvidíme a uslyšíme zase v budoucnu, třeba v nějaké jiné roli,“ uvedl.

„Přeji vám všem krásné léto, hodně štěstí, zdraví, a snad jednou v Praze bude líp,“ uzavřel.

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