Thorovi věrní od Úřadu vlády jsou pryč, vyhnal je chodník. Už si našli nové místo

Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí pražských technických služeb Barbora Lišková. „Stánek se znovu nacházel v záboru, poněvadž chodník čeká předláždění. Pracovníci technických služeb ve spolupráci s policií tak místo vyklidili,“ řekla Lišková

Dodala, že odtáhli i automobil, na kterém bylo černým sprejem napsáno „sláva Ukrajině.“ Vrak měl před stánek umístit jeden z odpůrců aktivistů.

Obyvatelé stanu ale ztrátu svého místa vyřešili vcelku bryskně. Nový stánek si postavili v parku u památníku nedaleko okřídleného lva na Klárově, který je věnován československým letcům, jenž bojovali v druhé světové válce.

„Budeme tady tak dlouho, dokud se Praha nerozhodne zase něco opravit,“ neskrýval odhodlání jeden z aktivistů před fotoreportérem iDNES.cz. Sám je toho názoru, že vedení Prahy využívá stavební zábory, jen aby se jich zbavili.

Červená: Původní místo rozsáhlého „petičního stánku," který policie zbourala v červnu. Modrá: Menší stánek, kde sídlili zbývající Thorovi stoupenci. Žlutá: Nová lokalita aktivistů je v parku kousek od památníku letcům RAF

Osazenstvo „petičního stánku“ se hlásí ke skupině, která se u Strakovy akademie zformovala kolem aktivisty Ondřeje Thora. Ten se u sídla vlády usadil před více než rokem s cílem donutit vládu k demisi a stavbě volnočasového centra v Ústí nad Labem, odkud pochází. Jeho ležení muselo ustoupit plánované opravě opěrných zdí nedaleké Kramářovy vily. Thora si v tentýž den i odvezla policie.

„Konečně ho vyvezou a celé to tady strhnou, ten smrad, hlavně večer, to si nedovedete představit. A kolik potkanů se tady rozmnožilo. Šílený člověk to je,“ komentovala tehdejší situaci vrátná z Úřadu vlády.

Několik stanů označených jako petiční stánek postavil Thor už koncem loňského května. Podle svých dřívějších vyjádření tam chtěl zůstat do demise vlády. V tábořišti sbíral podpisy svých příznivců, čímž jeho činnost spadala pod zákon o právu petičním. Kolem jeho přístřešku postupně vyrostly další, které při svých akcích využívali protivládní demonstranti.

Původně jednoduchý petiční stánek, který se postupem času rozrostl, byl v těsném sousedství několika chráněných objektů tzv. nejvyššího státního významu (kromě Úřadu vlády ČR se jedná také Kramářovu vilu, Strakovu akademii a vládní kryt), které jsou ve zvláštním režimu ostrahy.