Byly tu krysy a smrad, říká vrátná. Policie vyklízí kemp u Úřadu vlády

„Po opakovaných výzvách a neuposlechnutí výzvy k opuštění prostoru policisté zajistili dva muže a předvedli je na místní příslušné oddělení policie,“ uvedli na sociální síti X ve čtvrtek ráno. Podle redaktora iDNES.cz, který se na místě nacházel, je jedním z nich právě aktivista Thor.

„Ten stánek bylo to jediné místo v celé zemi, kde ještě platila svoboda slova. Byl jsem po celou dobu uvnitř spolu s Ondřejem, kterého teď zatkli, ostatní odešli a já tady na to budu dohlížet, než to tady ti krásní pánové policisti zničí,“ řekl rozezleně jeden z mužů, který se označil za aktivistu. Ten i několikrát vběhl mezi dělníky, kteří stany vyklízejí, a za volání slov „hanba!“ prostor opět opustil.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 V souvislosti s vydaným stavebním povolením a prováděnou stavbou před Úřadem vlády, policisté vyzvali osoby nacházející se v místě záboru, aby z důvodu hrozícího nebezpečí újmy na zdraví opustily daný prostor. #policiepha oblíbit odpovědět

„Konečně ho vyvezou a celé to tady strhnou, ten smrad, hlavně večer, to si nedovedete představit. A kolik potkanů se tady rozmnožilo. Šílený člověk to je,“ komentovala situaci vrátná, která pracuje na Úřadě vlády.

Podle vedoucí Úřadu vlády Jany Kotalíkové si byli všichni obyvatelé stanového kempu dobře vědomi toho, že budou muset již natrvalo prostor opustit. „Včera pan Thor obdržel rozhodnutí o záboru s tím, že musí místo vyklidit a opustit. To se nestalo ani dnes ráno, byli jsme tak nuceni požádat Policii ČR o součinnost,“ řekla Kotalíková.

Několik stanů označených jako petiční stánek postavil Thor na parkovišti před úřadem vlády koncem loňského května. Podle svých dřívějších vyjádření tam chtěl zůstat do demise vlády. V tábořišti sbíral podpisy svých příznivců, čímž jeho činnost spadala pod zákon o právu petičním. Kolem jeho přístřešku postupně vyrostly další, které při svých akcích využívali protivládní demonstranti.

Původně jednoduchý petiční stánek, který se postupem času rozrostl, byl v těsném sousedství několika chráněných objektů tzv. nejvyššího státního významu (kromě Úřadu vlády ČR se jedná také Kramářovu vilu, Strakovu akademii a vládní kryt), které jsou ve zvláštním režimu ostrahy.

Thor na místě více než rok vyhlížel pád vlády. Požadoval její demisi a 200 milionů korun na stavbu volnočasového centra v Ústí nad Labem, odkud pochází: