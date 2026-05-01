Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Na Střelecký ostrov v Praze dorazili v pátek ráno zástupci KSČM a Mladí sociální demokraté. Na klidný průběh dohlíží několik policistů.
Krátce po půl desáté na akci dorazil také Jiří Paroubek. KSČM poté oznámila spojení do následujících podzimních voleb s Paroubkovou ČSSD.
„Jsem rád, že máme možnost spolupracovat,“ řekl Paroubek. Podle něj Česku chybí kvalitní levice. „Je to předstupeň toho, co přijde za tři roky při volbách do Poslanecké sněmovny,“ doplnil.
Paroubek v projevu také zkritizoval prezidenta Petra Pavla či navyšování výdajů na obranu.
Na místo dorazila i členka KSČM Petra Prokšanová. Ta pozdravila přítomné „soudružky a soudruhy“.
Ve svém projevu poté zarecitovala část Máje od Karla Hynka Máchy. Zároveň podle reportérky vyzvala, ať se dnes lidé políbí. „A to zejména kvůli nízké porodnosti, se kterou je potřeba něco dělat,“ řekla. Diváky, kteří jsou převážně v důchodovém věku, její slova pobavila.
S lidmi se vítala i šéfka pražských komunistů Marta Semelová.
Komunisté v projevu také zkritizovali ceny „mikrobytů“ i vládu Andreje Babiše (ANO). „Ať žije první máj, za mír, za socialismus,“ pronesl předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM Vladimír Chaloupka.
Na místě pak vybízeli návštěvníky také k podpisu několika petic, například za zrušení Sudetoněmeckého sjezdu v Brně či nákupu stíhaček F-35.
Na akci dorazilo i několik protestujících. „Skutečný vlastenec nestraní Kremlu,“ stálo na jednom z transparentů, kteří si protestující přinesli.
Po KSČM si slovo na Střeleckém ostrově vzala Sociální demokracie. „Mnozí nám prorokují, že jsme v klinické smrti. My jsme ale tady, a tak tomu vzdorujeme,“ uvedl její předseda Jiří Nedvěd.
Oslavy Svátku práce se Sociální demokracií nabídnou celodenní program. V jeho rámci proběhne i debata Život na hraně! Když mzda negarantuje důstojný život.
Alegorické vozy na Smíchovské náplavce
Na první máj ožila také Smíchovská náplavka. „Zatím se shromáždily desítky studentů. Krátce po osmé hodině je doplnili také králové a královny majálesu,“ popsal z místa v pátek ráno reportér iDNES.cz s tím, že na místě je také několik policistů.
Studenti poté chystali alegorické vozy. „Mezitím se skupina rybářů na náplavce pokouší rybařit. Studenti a studentky se připravují na přestřižení Majálesové pásky a následný průvod. Prostor zaplňuje uvolněná nálada a slavnostní ruch,“ přiblížil reportér.
Průvod studentského festivalu Pražský majáles vyrazil zhruba v 9:40 na Strossmayerovo náměstí. Účastníci se vydali po Janáčkově nábřeží, přes most Legií až na Janovského. Průvod doprovází alegorické hudební vozy s kapelami Vypsaná fixa, Chinaski, Grey256 a Refew.
V souvislosti s průvodem je v centru Prahy částečně omezená doprava.
Pochod centrem Prahy i nový projekt
Od 12:00 na pražském Střeleckém ostrově vypukne prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu i v ulicích.
Po srazu na Střeleckém ostrově následuje pochod centrem Prahy. Konkrétně přes Národní, Jungmannovou, Spálenou, Vyšehradskou na Rašínovo nábřeží a do Lidické, Štefánikovu a na Nádražní ulici.
Ve 14:00 v Café Montmartre na Starém městě se sejde skupina kolem někdejšího premiéra Vladimíra Špidly, kde představí projekt Nové sociální demokracie. V 17:00 pak začne debata SOCDEM, Stačilo! i KSČM na Novotného lávce.