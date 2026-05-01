ONLINE: Komunisté se na Svátek práce vítali Internacionálou, dorazil i Paroubek

Autor: , ,
  9:46aktualizováno  10:30
V Praze a dalších městech začaly oslavy Svátku práce a 1. máje. Ze Smíchovské náplavky již studenti vyrazili s nazdobenými alegorickými vozy na průvod. Lidé se také sešli na Střeleckém ostrově, kde postupně zástupci KSČM pronesli projevy. Na místo dorazil také Jiří Paroubek. Na úvod akce zahrála Internacionála.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Na Střelecký ostrov v Praze dorazili v pátek ráno zástupci KSČM a Mladí sociální demokraté. Na klidný průběh dohlíží několik policistů.

Krátce po půl desáté na akci dorazil také Jiří Paroubek. KSČM poté oznámila spojení do následujících podzimních voleb s Paroubkovou ČSSD.

„Jsem rád, že máme možnost spolupracovat,“ řekl Paroubek. Podle něj Česku chybí kvalitní levice. „Je to předstupeň toho, co přijde za tři roky při volbách do Poslanecké sněmovny,“ doplnil.

Paroubek v projevu také zkritizoval prezidenta Petra Pavla či navyšování výdajů na obranu.

Na místo dorazila i členka KSČM Petra Prokšanová. Ta pozdravila přítomné „soudružky a soudruhy“.

Ve svém projevu poté zarecitovala část Máje od Karla Hynka Máchy. Zároveň podle reportérky vyzvala, ať se dnes lidé políbí. „A to zejména kvůli nízké porodnosti, se kterou je potřeba něco dělat,“ řekla. Diváky, kteří jsou převážně v důchodovém věku, její slova pobavila.

Levice a anarchisté slaví 1. máj v Praze na Střeleckém ostrově. (1. května 2026)
Levice a anarchisté slaví 1. máj v Praze na Střeleckém ostrově. Petra Prokšanová pozdravila přítomné „soudružky a soudruhy. (1. května 2026)
Na akci dorazil krátce pod půl desáté také Jiří Paroubek. KSČM poté oznámila spojení do následujících podzimních voleb s Paroubkovou ČSSD. (1. května 2026)
KSČM na Střeleckém ostrově vybízí návštěvníky také k podpisu několika petic, například za zrušení Sudetoněmeckého sjezdu v Brně či nákupu stíhaček F-35. (1. května 2026)
43 fotografií

S lidmi se vítala i šéfka pražských komunistů Marta Semelová.

Komunisté v projevu také zkritizovali ceny „mikrobytů“ i vládu Andreje Babiše (ANO). „Ať žije první máj, za mír, za socialismus,“ pronesl předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM Vladimír Chaloupka.

Na místě pak vybízeli návštěvníky také k podpisu několika petic, například za zrušení Sudetoněmeckého sjezdu v Brně či nákupu stíhaček F-35.

Na Střelecký ostrov dorazila i členka KSČM Petra Prokšanová. Z reproduktoru hraje Internacionála. (1. května 2026)

Na akci dorazilo i několik protestujících. „Skutečný vlastenec nestraní Kremlu,“ stálo na jednom z transparentů, kteří si protestující přinesli.

Po KSČM si slovo na Střeleckém ostrově vzala Sociální demokracie. „Mnozí nám prorokují, že jsme v klinické smrti. My jsme ale tady, a tak tomu vzdorujeme,“ uvedl její předseda Jiří Nedvěd.

Oslavy Svátku práce se Sociální demokracií nabídnou celodenní program. V jeho rámci proběhne i debata Život na hraně! Když mzda negarantuje důstojný život.

Alegorické vozy na Smíchovské náplavce

Na první máj ožila také Smíchovská náplavka. „Zatím se shromáždily desítky studentů. Krátce po osmé hodině je doplnili také králové a královny majálesu,“ popsal z místa v pátek ráno reportér iDNES.cz s tím, že na místě je také několik policistů.

Studenti poté chystali alegorické vozy. „Mezitím se skupina rybářů na náplavce pokouší rybařit. Studenti a studentky se připravují na přestřižení Majálesové pásky a následný průvod. Prostor zaplňuje uvolněná nálada a slavnostní ruch,“ přiblížil reportér.

Studenti Univerzity Karlovy, ČZU, Policejní akademie a VŠ Ambis připravují vozy, které povedou průvod. (1. května 2026)

Průvod studentského festivalu Pražský majáles vyrazil zhruba v 9:40 na Strossmayerovo náměstí. Účastníci se vydali po Janáčkově nábřeží, přes most Legií až na Janovského. Průvod doprovází alegorické hudební vozy s kapelami Vypsaná fixa, Chinaski, Grey256 a Refew.

V souvislosti s průvodem je v centru Prahy částečně omezená doprava.

Pochod centrem Prahy i nový projekt

Od 12:00 na pražském Střeleckém ostrově vypukne prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu i v ulicích.

Po srazu na Střeleckém ostrově následuje pochod centrem Prahy. Konkrétně přes Národní, Jungmannovou, Spálenou, Vyšehradskou na Rašínovo nábřeží a do Lidické, Štefánikovu a na Nádražní ulici.

Ve 14:00 v Café Montmartre na Starém městě se sejde skupina kolem někdejšího premiéra Vladimíra Špidly, kde představí projekt Nové sociální demokracie. V 17:00 pak začne debata SOCDEM, Stačilo! i KSČM na Novotného lávce.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.