Opatření hygieniků budou platné s odkladem, zpětně se prověří i účinnost

Ostrava Opatření moravskoslezských krajských hygieniků kvůli koronaviru se budou nově uvádět v platnost s odkladem a zpětně se bude prověřovat jejich účinnost. Po jednání bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje to v pondělí uvedli zástupci hygieniků, kraje a státu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kritizoval moravskoslezské hygieniky, že o zpřísnění krajských opatření proti šíření koronaviru neinformovali předem hejtmanství.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová na tiskové konferenci uvedla, že na popud ministerstva zdravotnictví musí být do budoucna účinnost opatření všech krajských hygienických stanic alespoň o několik hodin odložena. Svrčinová zůstává ve funkci i přes dřívější kritku ministra zdravotnictví, který se týkala právě rychlosti zavádění zpřísněných opatření.

„Odborně ta opatření byla správná. Každý ředitel hygienické stanice ale musí prostě komunikovat ta opatření dostatečně dopředu,“ řekl ministr Vojtěch. „Dohodli jsme se, že každé opatření budu prezentovat - důvody a vydání (opatření) - nejlépe cestou bezpečnostní rady, kdy požádám pana hejtmana, aby ji svolal aspoň den předtím, než bude mimořádné opatření vydáno,“ doplnila Svrčinová.

Preventivní protiepidemická opatření budou podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) zpětně prověřována. „Požadujeme po krajské hygienické stanici, aby opatření, která vydala, se průběžně - nejlépe v řádu dnů - začala prověřovat, do jaké míry jsou smysluplná a do jaké míry skutečně zatěžují oblasti kraje, které nemají problém,“ uvedl.

Hygienici v pátek s okamžitou platností rozšířili protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Zdůvodňovali to tím, že nacházejí případy komunitního šíření, u kterých nelze zjistit původ nákazy.

Zpřísněná opatření a rychlost zavedení kritizovali například pořadatelé zrušeného festivalu Colours of Ostrava. Náhlé snížení hranice účastníků hromadných akcí z 1000 na 100 znemožnilo pokračování NeFestivalu, který měl v Ostravě nahradit právě Colours of Ostrava. Vojtěch v neděli řekl televizi CNN Prima News, že by Svrčinová měla zvážit své setrvání ve funkci. Za důvod označil nezvládnutou komunikaci související se zpřísněnými opatření.