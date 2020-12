Opatření jsou podle opozice chaotická a nelogická. Vláda údajně vede systém brzda - plyn

Praha Ve středu vyhlášená opatření proti epidemii covidu-19 nejsou podle opozičních představitelů tak přehledná, jak by podle protiepidemického systému PES měla být. Oslovení politici hovoří o chaosu, nelogičnosti či systému brzda - plyn. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jsou nově vyhlášená omezení nutná. Česko přestoupí v neděli 27. prosince ze čtvrtého stupně systému PES do nejvyššího pátého, doprovodí to řada přísnějších omezení, která systém předpokládá, ale i některé výjimky.

Poslanec Pirátů Petr Třešňák napsal, že kabinet i přes apely pokračuje v „totálním chaosu a nepřehledných opatřeních“. „Začne například znovu platit noční zákaz vycházení, jehož potřebnost není podložena žádnými daty ani expertízami. Přitom jde o zásah do svobody občanů,“ uvedl. Zákaz nočního vycházení je ve čtvrtém stupni od 23:00 do 04:59, od neděle bude začínat už ve 21:00.

Vláda prodloužila nouzový stav do 22. ledna, rozhodne i o zpřísnění opatření proti šíření covidu Zoufalí jsou podle Třešňáka i obchodníci. „Pátý stupeň PES počítá jen s nákupy základních potřeb, nikde ale není řečeno, co se považuje za základní potřeby. Obchody tedy neměly nejmenší šanci se na vyšší stupeň připravit, netušily, zda zůstanou právě ony otevřené,“ konstatoval. Za nelogické považuje, že zůstanou otevřené prodejny se střelivem či květinářství. Podle pravidel PES měl navíc vyšší stupeň platit již o Vánocích. „Občané tak opět netuší, čím se vláda řídí a co do budoucna čekat,“ doplnil. Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že strana volala po tom, aby vláda jasně řekla, na základě jakých kritérií rozhoduje o opatřeních v jednotlivých stupních PES. „Nedozvěděli jsme se nic a hlavně se nic nedozvěděla veřejnost. Není také jasné, jak vláda zohledňuje jen pomalý nárůst hospitalizovaných a pacientů s těžkým průběhem,“ uvedl. Dodal, že se snaží tlačit na vládu, aby komunikovala jasně a dělala srozumitelná opatření. „S ohledem na vážnost situace nemáme žádnou radost z toho, že se jí to znovu a znovu nedaří,“ doplnil. Přísnější opatření se nedotknout návštěv v domovech seniorů. Nadále budou s negativním testem možné Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že vláda se v situaci dál „plácá systémem brzda - plyn“. „Bohužel ale ignoruje nutnost širší podpory a pomoci lidem z postižených oblasti, což velmi podrývá jejich ochotu opatření dodržovat,“ uvedla. Připomněla výzvu TOP 09, ODS a lidovců ke zvýšení kompenzačního bonusu a odpuštění odvodů pro OSVČ. „Dochází-li k omezení výdělků, musí být kompenzace vyšší a vyplacena rychle,“ řekla. Předseda SPD Tomio Okamura napsal, že opatření opět postrádají logiku. „Znovu vyzýváme vládu, aby se soustředila na ochranu 17 procent ohrožené populace, a ostatních 83 procent občanů nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních,“ uvedl. PES se již třetí den pohybuje v pátém stupni, stát může rozhodnout o přitvrzení opatření Filip opatření považuje za nutná. „Protože pandemie zesiluje. A pokud jde o omezení velkých obchodů, tak to je spravedlivé, protože malé obchody jsou také uzavřeny. Není možné, aby za prodej potravin a drogerie schovali prodej například textilu,“ uvedl. Velké supermarkety nesmějí podle nových pravidel od neděle prodávat zboží, na které se specializují obchody, které musejí zůstat uzavřené. Předseda STAN Vít Rakušan České televizi řekl, že původní systém PES se vládě rozpadá pod rukama. „Předvídatelnost není taková, jak jsme předpokládali. Zase se rozhoduje na vládní úrovni, než abychom mohli rozhodnutí podle přehledného systému předvídat,“ uvedl. Vláda podle něj patrně podcenila situaci před dvěma či třemi týdny. „Data nevyhodnocovala od středy do středy, jak slibovala. Neřídí se vlastním systémem, a znepřehledňuje tak život v Česku,“ dodal.