Odpůrci roušek se radí, jak oklamat jejich nošení. Nos a ústa si kryjí i síťovinou

Praha Uběhlo teprve pár dní od znovuzavedení povinnosti zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorách a už je možné potkat odpůrce, kteří tuto povinnost nedodržují a třeba i na sociálních sítích radí, jak obejít pravidla a vyhnout se postihům za porušování mimořádného nařízení ministerstva zdravotnictví. Na takové případy upozornil server iDNES.cz.

Lidé si stěžují, že v rouškách nemohou dýchat, potí se v nich a není jim dobře rozumět. Někteří si stojí za názorem, že se přeci nestanou ovcí a jako náznak vzpoury chodí bez jakékoliv ochrany úst a nosu. Takoví odpůrci vyzývají k nenošení roušek, kreativními způsoby si je upravují nebo vymýšlejí metody, jak se vládní povinnosti chytře vyhnout. To vše sdílejí na svých sociálních sítích.

Dost lidí nenosí roušku správným způsobem, přičemž pražská policie od začátku měsíce již řešila přes dva tisíce případů, kdy v městské hromadné dopravě cestující neměli nasazenou roušku, i když povinnost mít zakrytá ústa je opětovně v platnosti teprve od 1.září. Častokrát však jde o lidský omyl, kdy na ni přicházející člověk z venku jednoduše zapomene nebo si ji sundá už na eskalátorech či ve vestibulu.

„Nám stačí, když má člověk přes pusu a nos svetr nebo kabát. Tím splňuje definici zakrytí. Když bude mít někdo špatně zakrytá ústa, tak řekneme, ať si nasadí normální roušku, nebo ať si ji zakryje třeba mikinou,“ uvedl pro server iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Tím, že není nikde přesně dáno, jak má takové zakrytí vypadat, se rozšířila mezi jedinci různá kreativní řešení. Například si někteří odstřihávají bílou vrstvu z chirurgických ústenek nebo si do nich dělají „dýchací“ otvory. Ústa a nos mají tedy zakryté, ale ochrana už je pak minimální.

Mezi výmluvné rady patří například cestování s lahví vody v ruce se sdělením, že se dotyčnému udělalo špatně a potřebuje se napít, že v prostorách metra foukalo, a tak mu rouška uletěla a už není použitelná nebo mít kolem krku šátek, a v případě kontroly si ho vytáhnout před pusu.

Mimo rad a návodů, jak se vykroutit z vládního nařízení nebo jak si roušku „vylepšit“, se na internetu rozmohl prodej roušek ze síťoviny či jiných materiálů, které člověka a jeho okolí příliš neochrání. Lidé také sdílejí fotografie, jak v prostředcích městské hromadné dopravy roušky nenosí vůbec.

já už fakt nevim s váma pic.twitter.com/xSk17kIrZK — jachta (@yachtastazia) September 10, 2020

Odmítání roušek

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění pro iDNES.cz ukázal, že ještě v červenci schvalovalo nošení roušek na veřejnosti 81 procent lidí. Na začátku září nosil roušku jeden z deseti Čechů a 71 procent bylo ochotných roušku nosit, tam kde to je povinné.

„O případech nošení nevhodných roušek víme a průběžně vedeme i skrze odborníky z řad epidemiologů, lékařů a hygieniků informační osvětu, o tom že nosit roušky smysl má, nicméně je nutné zvážit kritéria, která by každá rouška měla splňovat. Důležitý je především materiál, ze kterého je vyrobena. Jednak je nutné, aby materiál zachytil co nejvíce virových částic, ale zároveň by měl zajistit prodyšnost,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná pro iDNES.cz.

Rebelie s ochrannými prostředky nejsou problémem jen České republiky, ale i třeba sousedního Slovenska nebo Spojených států. Avšak zahraniční výzkumy prokázaly jejich účinnost snížit riziko šíření koronaviru mezi lidmi, a nošení roušek také doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Mimořádné opatření o zakrytí dýchacích cest, tedy úst a nosu, ve všech vnitřních prostorách vyšlo v platnost ve čtvrtek 10.září po celé České republice. Pro ochranu se může užít respirátoru, roušek, ústenek, šátků nebo jiných ochranných prostředků, které brání šíření kapének.