Vyhlaste nouzový stav a přesuňte volby, vyzval opavský primátor vládu v dopise

„Dopis byl odeslán. Adresován je celé vládě. Posílal se ale i dalším hejtmanům, primátorům a starostům, kteří se mohou připojit,“ uvedl Konečný. Navrátil opakovaně tvrdí, že připravit volby v situaci krátce po ničivých záplavách bude velmi náročné.

Vláda v pondělí rozhodla o tom, že krajské a senátní volby se v pátek a sobotu uskuteční. Kabinet je přesvědčený o tom, že je schopný zajistit hlasování i v místech zasažených povodněmi.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu k úvahám o odkladu voleb řekl, že pro takový krok by musel být vyhlášen nouzový stav na celém území celé republiky. „Pro což nebyly splněny podmínky ani nebyly vznášeny požadavky na něco takového,“ uvedl po dnešním jednání vlády. Nouzový stav byl podle něj předpokladem pro to, aby bylo možné začít v Poslanecké sněmovně a Senátu ve zrychlené proceduře schvalovat zákon o odkladu voleb. „Měli bychom na to dva a půl dne, něco takového je stěží představitelného,“ řekl premiér.

Organizace voleb ve vodou zasažených městech se ale potýká s řadou problémů. Zástupci samospráv poukazují na to, že volební místnosti byly často vyplavené a nebude možné je do pátku připravit. Argumentují i tím, že bude problém dokončit distribuci volebních lístků. Pracovníky, kteří to měli na starost, nyní zaměstnává povodeň a jejich následky.

Další problém pak je personální obsazení volebních komisí. Už přihlášení členové se omlouvají, protože aktuálně pracují na obnově svých vyplavených domovů. Tento problém chce vláda řešit zapojením úředníků.

V Opavě povodeň zasáhla plochu o rozloze deseti kilometrů čtverečních a 6 500 staveb. Město už nemá kam odvážet vyhozený odpad, hledá prostory, informoval mluvčí radnice. Pohled na tu část Opavy, kterou velká voda zasáhla, dnes připomíná spíše záběry z válečného filmu. Všude se tyčí hromady odpadu - lednice, nábytek, koberce, matrace, prostě vše, co voda nenávratně zničila.