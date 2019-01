Operace v Nemocnici Frýdlant nezačnou dřív než v únoru. Po otravě neoperují už 2 měsíce

LIBEREC Nejdříve v únoru bude moci soukromá Nemocnice Frýdlant ze skupiny EUC začít znovu operovat. Novinářům to ve středu řekl krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka (ODS). Po otravě devíti pacientů na konci loňského listopadu jsou ve Frýdlantu operační sály už bezmála dva měsíce zavřené, jejich otevření a obnovení chirurgických a gynekologických operačních zákroků musí schválit hygienici.

„V nemocnici probíhá kontrola operačních sálů, vypořádat se musí případné nedostatky. Kontrola ještě nebyla ukončená, takže zatím není možné říct, kdy bude možné operace obnovit,“ řekla ve středu mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.



U devíti ze 16 pacientů operovaných ve Frýdlantu v jediném týdnu na konci loňského listopadu se objevily příznaky otravy krve. Šlo přitom o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické zákroky. Operace prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, prováděli je různí anesteziologové i různé sestry. Pacienti s otravou museli být převezeni do nemocnic v Liberci a Jablonci, protože potřebovali intenzivní péči. Všichni už jsou doma, poslední pacientku propustili v lednu.

Příčina otravy stále není úplně jasná

Otravu krve u pacientů Nemocnice Frýdlant vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Testy ukázaly, že příčinou nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci operovaného místa. V jedné z lahviček s anestetikem Propofol, které se aplikuje nitrožilně, byl ale prokázán acinetobacter. To je bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí, u oslabených lidí však může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Stejná bakterie byla v jednom z krevních vzorků od postižených pacientů. Jak se mohli pacienti nakazit, zatím stále není jasné.

Frýdlantská nemocnice už loni v létě přestala poskytovat lékařskou pohotovostní službu a omezila i další akutní péči. Pohotovost převzala Krajská nemocnice Liberec. Liberecký kraj v současné době jedná s vlastníky nemocnice o jejím odkoupení. Nemocnici by chtěl převzít do půl roku a obnovit tam i 24hodinovou péči. „Ten proces by měl být co nejrychlejší,“ řekl již dříve liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Vybraná firma v současné době zpracovává ocenění nemocnice.