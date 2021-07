Dovolenkáře při návratu ze zahraničí uvítá ‚Welcome SMS‘. Vyzve k vyplnění příjezdového formuláře

Tuzemští mobilní operátoři opět začali Čechům po příjezdu ze zahraničí posílat informační SMS. Ministerstvo zdravotnictví je v nich žádá o vyplnění příjezdového formuláře. Tzv. Welcome SMS dostanou uživatelé na mobil ve chvíli, kdy se po návratu připojí do jejich domácí sítě. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí v tiskové zprávě.