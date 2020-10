‚Bojíte se Prymuly? Neee.‘ Demonstrace v Praze byla hlasitá, ale bez větších rozepří, popisuje reportérka

PRAHA Stovky lidí dorazilo ve středu na náměstí Republiky vyjádřit svůj nesouhlas s vládními nařízeními proti koronaviru. Demonstrující kritizovali vládu za to, že neumí své kroky vysvětlit. Požadují konec nouzového stavu.

„Bojíte se Prymuly?“ zahájil ve středu demonstraci proti vládním opatřením souvisejících s pandemií koronaviru její organizátor David Tesař. Z davu se ozvalo hlasité ne. Na pražském náměstí Republiky se už kolem poledne sešly stovky odpůrců současných protikoronavirových nařízení.

Ještě před startem akce s názvem „Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci“ bylo zřejmé, že demonstrujících se před Obecním domem shromáždilo víc, než současná opatření dovolují. Policie proto po příchodu první stovky účastníků ohradila prostor před pódiem a další lidi už na místo nepouštěla. To ale nebránilo zbytku protestujících postávat za kordonem policistů v přilehlých ulicích.



Jeden z účastníků shromáždění.

„Vláda likviduje životy, naše práva a naši zem. Sráží nás na kolena. Když jsme se po jaru zvedli, nechali nás trochu nadechnout a teď nás na kolena zase srazili,“ pokračoval Tesař, který akci svolal přes sociální sítě. Lidé vzápětí začali zdvihat české vlajky a hlasitě pískat. Organizátor protestu na pódiu několikrát zopakoval, že nezpochybňuje covid, ale opatření vlády. Ta podle něj není schopná své kroky adekvátně vysvětlit. Zároveň vyzval ke konci nouzového stavu.



„Nechceme být doma“

V davu postávaly různé generace, do centra města dorazily i rodiny s dětmi. Lidé měli jasný cíl – vyjádřit svůj nesouhlas s vládou. „Nelíbí se mi, jak jedná, zavírá nás doma a to my nechceme,“ uvedl pro Lidovky.cz čtyřicetiletý Ivan, který bydlí v pražském Podolí. Někteří demonstrující neměli na obličejích povinné roušky, jiní je měli nasazené tak napůl, tedy pod nosem. Organizátoři proto přítomné několikrát vyzvali, ať ústenky vyndají z kapes a použijí je. „Jinak nám to okamžitě zruší,“ řekl Tesař. Vzápětí ale zpochybnil účinnost roušek. „Když používáte nesterilní hadry, nemá to cenu,“ uvedl.

Většina lidí mimo vyhrazený prostor pod pódiem navíc nedodržovala rozestupy. Policisté je ale na místě nepokutovali, prohřešky dokumentovali s tím, že přestupky oznámí správnímu orgánu. Chtěli tak předejít zbytečným konfliktům.

A víceméně se to povedlo. Shromáždění se obešlo bez větších strkanic, strážci zákona na místě zadrželi jen jednoho muže, který podle policie neuposlechl zákonné výzvy. Nicméně řada lidí si neodpustila vulgární poznámky směrem k přítomným mužům a ženám zákona. Ti se snažili urážky vesměs ignorovat a nepouštět se do debat s protestujícími. Na to konto organizátoři z pódia vyzvali účastníky, aby nepoužívali vulgarismy a na místě nekonzumovali alkoholické nápoje. Někteří ale výzvy neuposlechli a v ruce dál drželi plechovky a lahve s pivem.

Policisté zasahují proti muži.

Na pódiu vystoupil i herec Radomír Švec, který se postaral o hudební doprovodný program. Z jeho úst zazněla například píseň Anděl od Karla Kryla. „Z rozmláceného kostela, v krabici s kusem mýdla,“ zpíval dav společně s ním. Lidé zběsile mávali českými vlajkami a po skončení písně skandovali „svobodu, svobodu“.



Kritika médií

Někteří přítomní v ruce drželi i transparenty s různými hesly, kupříkladu „Už i viry jsou schopnější než vláda“ či „Média lžou“. Ostatně ke kritice médií a novinářů se přikláněla i řada vystupujících na pódiu. Podle nich jsou mnohá masmédia zmanipulovaná a nepíšou pravdu. „Nelze nás schovávat za čísla a anonymní statistiky,“ ozvalo se z pódia.



Mezi řečníky se objevil i ekonom Luděk Tesař, který akci se svým bratrem Davidem spoluorganizoval. Proslov začal skandováním „hanba, hanba“ a většina lidí se k němu neváhala přidat. „Život s sebou přináší riziko, my nechceme být zavření,“ končil svou řeč. Dočkal se hlasitého potlesku, stejně jako všichni vystupující.

Další protesty v centru

Kolem půl druhé demonstrace skončila, mnozí účastníci ale ještě postávali ve frontě a podepisovali petici proti koronavirovým opatřením.

Akce na náměstí Republiky ale nebyla ve středu jedinou demonstrací proti vládním nařízením. Na Staroměstské náměstí svolala protest aktivistka a bývalá reportérka TV Nova Jana Peterková. Dorazilo tam ale jen pár desítek lidí, organizátorka tedy shromáždění rozpustila a demonstranti se přesunuli před Obecní dům na náměstí Republiky.

Další odpůrci se odpoledne sešli i na pražském Klárově, tam akci svolal Jiří Černohorský, který je známý svými kontroverzními výroky.