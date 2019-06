Opilců ráj? Česko už nechce jen turisty pod vlivem alkoholu, kampaň cílí i na rodiny s dětmi

PRAHA Levné pivo, bujarý noční život a fotka tak maximálně z Karlova mostu. Česko říká dost. Už se nechce prodávat pod cenou hordám opilých turistů.

Nejen krásy Prahy, ale i kulturou a historií nadité regiony. Právě tak líčí Česko kampaně, které v poslední době kolují světovými metropolemi. Cílí na bonitnější a kulturnější návštěvníky, zájem je i o rodiny s dětmi. Čím víckrát v tuzemsku přespí, tím lépe.

Pivo, až dosud jeden z hlavních turistických taháků, na který často slyší zahraniční teenageři přijíždějící na nechvalně proslulé hlasité tahy metropolí, nicméně z palety lákadel nemizí. V kampani však volí novou image: z cenově dostupného moku se stává kvalitní nápoj opředený bohatou historií. „Již několik let není naší snahou lákat jen masy turistů, snažíme se o cílený marketing. Příkladem je lázeňský a medicínský turismus,“ řekla LN Michaela Klofcová, mluvčí agentury CzechTourism, jež se stará o propagaci ČR coby turistické destinace.

Karlovy Vary jsou typickým lázeňským městem | foto: ARCHIV TopGis

Bonitnější klientela se dle ní rekrutuje zejména z turistů ze vzdálenějších míst, jako jsou USA, Izrael, Spojené arabské emiráty. „Vždy je nutná i připravenost regionů. Záleží nejen na kvalitním ubytování, ale i na jazykové vybavenosti a dalších službách,“ řekla LN Michaela Klofcová, mluvčí agentury CzechTourism, jež se stará o propagaci ČR coby turistické destinace.



Marketingovým počinem s novým poselstvím byla nedávná reklamní kampaň v New Yorku, již spolu zorganizovaly CzechTourism, Letiště Praha, Prague City Tourism a Středočeská centrála cestovního ruchu. Na měsíc proměnila jednu z nejrušnějších stanic metra na Manhattanu v působivou prezentaci České republiky. Pozvánku vidělo přes 10 milionů lidí.

Kampaň „No spoilers. See it live“ byla postavená na sdělení, že to nejlepší návštěvníci uvidí, až když Prahu a Středočeský kraj zažijí na vlastní kůži. Na reklamních bannerech s momentkami z ikonických míst republiky byly části fotografie záměrně rozostřené a doplněné krátkým motivačním textem vybízejícím nejen k prohlížení snímků, ale především k přímé návštěvě dané lokality.

V New Yorku kampaň „No spoilers. See it live“ uspěla.

„Kampaň měla výborný ohlas,“ řekl LN Jiří Dužár z CzechTourism New York. Povzbudivá jsou dle něj i čísla – za první čtvrtletí letošního roku navštívilo Česko na 63 tisíc turistů z USA, což je o 8,5 procenta více než ve stejném období loni. Bezmála polovina Američanů přenocovala v pětihvězdičkovém hotelu. Podobná kampaň se brzy rozjede i v japonském Tokiu a případně v dalších asijských velkoměstech.



Nyní se podobná kampaň rozjede i v Tokiu.

Pozoruhodných míst Česka si před pár dny všimla i americká televizní stanice CNN; ve své cestovatelské sekci lákala k návštěvě kostnice v Sedlci u Kutné Hory. Případné zájemce ale varovala, že kvůli výzdobě z desítek tisíc lidských ostatků není prohlídka vhodná pro citlivé povahy.

Kromě movitějších Američanů cílí Česko letos i na španělské rodiny s dětmi. Těm prezentuje osmidenní program kombinující návštěvu Prahy a jižní Moravy. Články upozorňující na tento projekt se objevily i v celostátních denících El Mundo či El País. „O úspěšnosti nového balíčku budeme mít jasno po hlavní turistické sezoně, už teď je jisté, že v prodeji budeme pokračovat,“ uvedla pro LN Markéta Lehečková, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism ve Španělsku. „Česká republika je tady vnímána velmi pozitivně, jako bezpečné a atraktivní místo s velmi dobrou reputací,“ dodala.

Pivo i filmové lokality

Turistice navázané na konzumaci proslulého piva přesto pomyslná hrana nezvoní. „Je pravda, že spojení Česka s pivem a povětšinou noční zábavou si většina lidí spontánně vybaví. Kvalitní pivovarnictví však má v tuzemsku svoji tradici, a není to tedy nic špatného, co by nám mělo kazit image. Zlepšení a rozvoj gastronomie naopak můžou být velkým plusem,“ uvedla mluvčí CzechTourismu. Podobně se vyjádřil i Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu. „Pivo nabízíme v kombinaci se zážitky a dalšími aktivitami. Jsem rád, že jižní Čechy nejsou vnímány jako region pro opilecké výjezdy,“ řekl LN.

Turisté na jihu Čech nejčastěji míří do Českého Krumlova, který přitahuje zejména Asiaty. „Problémem je, že v lokalitě zůstávají pouze několik hodin,“ řekl Polášek. Připustil, že kraji chybí větší kapacita pětihvězdičkového ubytování a příležitosti pro „dražší“ nákupy.

Turisticky nejoblíbenějším místem na jihu Čech je Český Krumlov.

Na „pivní turistiku“ nedá dopustit ani Středočeský kraj. „Máme mapu pivovarů, vždyť české pivo má ve světě dobré jméno. Není od věci podporovat rozkvět malých pivovarů, jež si zakládají na kvalitě výrobku i na designu svých prostor,“ upozornil LN Marek Černoch, šéf Středočeské centrály cestovního ruchu.



Kromě zacílení na zlatavý mok vsadili Středočeši i na film. „Díky spolupráci s filmovými produkcemi představujeme místa spojená s natáčením,“ uvedl Černoch, podle nějž kraj těží ze značného množství atraktivních lokalit, jako jsou hrady a zámky.

V loňském roce navštívilo Česko více než 10,6 milionu zahraničních turistů, což bylo o 550 tisíc více než v roce 2017. Mírný růst očekává agentura CzechTourism i v letošní bilanci. Nejvíce zahraničních hostů přijíždí tradičně z Německa. Dalšími v pořadí byli loni Slováci, Poláci a Číňané.