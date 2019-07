Opilí muži se v Olomouci střídali za volantem dodávky. Havarovali, oběma nyní hrozí až tříletý trest

Olomouc S téměř dvěma a třemi promile alkoholu v krvi se vydala v dodávce v noci na pondělí do ulic Olomouce dvojice mužů. Po cestě se střídali za volantem. Poté, co opilejší řidič narazil do osobního auta, vystřídal jej na jeho místě spolujezdec, který měl v krvi zhruba o promile méně. Ani jemu se však nepodařilo udržet dodávku pod kontrolou a skončil na tramvajovém pásu. Oběma nyní hrozí za ohrožení pod vlivem návykové látky až tříletý trest.

Opilí muži nasedli do vozu Opel Combo v neděli kolem 23:00. Díky kamerám i svědeckým výpovědím policisté zjistili, že vozidlo nejprve řídil jednadvacetiletý muž, který narazil v Litovelské ulici do zaparkovaného auta. „Z místa mělo vozidlo Opel pokračovat couváním až na tramvajový pás, kde si měl řidič přesednout na místo spolujezdce a za volant měl usednout třiadvacetiletý muž,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková. Ani druhému řidiči se příliš nedařilo vůz ovládnout, s autem pokračoval po tramvajovém pásu, na kterém nakonec zůstal stát. V ten okamžik již byli na místě strážníci, kteří pohyb podezřelého auta sledovali. Mladšímu řidiči na místě naměřili 3,2 promile, starší nadýchal téměř 1,7 promile alkoholu; oběma další jízdu zakázali. Při události nebyl nikdo zraněn, nehodou byla způsobena škoda za 70 000 korun.