„Byl tam za kašpara.“ Policista zbil pět dívek i ochranku smíchovského klubu

„Jménem zákona, ať natáhne ty nohy,“ křičí na záznamu zveřejněném na sociálních sítích policista ve vycházkové slavnostní uniformě, když na zemi lomcuje s mladou ženou. Není jasné, co zásahu předcházelo.

Opilý policajt ve slavnostní uniformě brutálně zaútočil na devatenáctiletou dívku, pomáhala mu i jeho přítelkyně, také strážkyně zákona. Všichni byli na akci v pražském klubu Phenomen.

Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit.



Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit. https://t.co/9aFgMOXu6G oblíbit odpovědět

Podle dikce je velmi posilněn alkoholem, stěží se totiž ovládá a má trhané pohyby.

„Nech ji bejt, vždyť jí je jenom devatenáct,“ okřikují ho přihlížející lidé.

„Je mi to úplně jedno,“ osopí se na ně policista a popadne dívku za vlasy a brutálním trhnutím s ní smýkne o metr a půl z chodníku na dlažbu silnice.

Pak se do incidentu vloží i jeho partnerka v civilním oblečení, která je ale rovněž policistkou.

„Lásko, klekni na ni,“ pobízí přítelkyni policista. Žena pak na dívku kleká. To už přítomní svědci nevydrží a policistku v civilu odstrčí. Záznam pak končí.

Může být propuštěn

Případ má na stole Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ta potvrdila, že případ řeší. Mluvčí pražské policie Jan Daněk uvedl, že policistův nadřízený shromažďuje podklady ke kázeňskému řízení.

„Jeho závěrem může být zproštění výkonu služby nebo propuštění. Služební funkcionář se zabývá i jednáním policistky,“ řekl iDNES.cz Daněk.

Zproštěním výkonu služby se rozumí preventivní opatření, které se používá, pokud je policista podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jiného správního deliktu. Do doby, než GIBS skončí vyšetřování nechodí do práce a pobírá polovinu platu.

Propustit lze policistu, pokud porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru.

„Policie si nezaslouží, aby jí podobní lidé kazili jméno,“ reagoval na síti X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Vít Rakušan: Děkuju za jasné vyjádření. Policie si nezaslouží, aby jí podobní lidé kazili jméno.

Ne jedna, ale pět napadených

Svědkové potyčky z klubu Phenomen dosvědčili, že útok na ležící dívku nebyl ze strany policisty jediný.

„Přišel do klubu se svojí holkou už viditelně ožralý, dál tam popíjeli. Protože šlo o akci Freedom Night, která je určená pro lesby, moc tam jako chlap v uniformě nezapadal, vypadal spíš jako by přišel na travesti show. Celkem ostře se tam s pár holkama pohádal,“ líčí návštěvnice klubu, jejíž jméno redakce zná. Padly prý nějaké nadávky a urážky.

Policista záhy v klubu potkal svoji expřítelkyni, došlo mezi nimi k hlasité výměně názorů. „Prostě zhrzená láska. Nějak neunesl, že tam přišel se svojí novou přítelkyní, byl tam za kašpara a ještě potkal svoji ex, která se mu vysmála,“ popisuje dívka ze skupinky hostů na akci.

„Pak mu najednou přeplo. Jako by dostal zatmění mysli. Vyběhl ven a tam začal rozdávat rány kolem sebe. Celkem napadl pět dívek, dostaly od něj pěstí, byl jako smyslů zbavený,“ líčí svědkyně.

Do konfliktu se pak vložila ochranka hudebního klubu, ale policista udeřil pěstí do obličeje i sekuriťáka. „Ten to chudák odnesl za všechny. Snažil se být v defenzivě, protože viděl uniformu a dostal ji opravdu tvrdě,“ popsala jiné svědkyně.

Policista byl ten večer na plese, proto měl na sobě vycházkovou uniformu.