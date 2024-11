Jede divně, máme strach. Cestující zavolali policii na opilého řidiče autobusu

Policisté v Plzni měli dnes ráno napilno. Nejprve se na ně po šesté hodině ráno obrátil cestující z autobusu, že řidič je zřejmě opilý, jede nebezpečně a nestaví na zastávkách, na kterých by za běžných okolností stavět měl.

Na opilce za volantem si policisté počkali na centrálním autobusovém nádraží. Jakmile autobus přijel, řidiči dali dýchnout. „Osmapadesátiletý řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol a ta měla pozitivní výsledek 2,1 promile,“ potvrdila oprávněnou obavu cestujícího policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté řidiči okamžitě zakázali další jízdu a převezli ho do nemocnice na lékařské vyšetření spojené s odběrem krve a moči. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Raindlová.

Taxikář zbořil protihlukovou stěnu

Druhý opilec za volantem na sebe upozornil ještě před šestou hodinou. Pod vlivem alkoholu nezvládl v Sukově ulici jízdu, vyjel mimo silnici, přejel chodník a narazil do protihlukové zábrany.

Jak se ukázalo, byl to taxikář a ve Škodě Superb s ním seděl ještě jeden člověk. Zda to byl zákazník, není jisté. Co ale jisté je, že test na alkohol mu vyšel pozitivně. „Řidič ročník 2003 nadýchal 1,92 promile,“ upozornila Raindlová.

Také on se bude zpovídat s ohrožení pod vlivem návykové látky. „Nehoda se obešla bez zranění. Zajistili jsme místo nehody a zlikvidovali uniklé provozní kapaliny,“ sdělil za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.