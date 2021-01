Opozice Babišův projev částečně ocenila i zkritizovala, líbilo se hlavně přiznání chyb

PRAHA Část opozice na projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) ocenila poděkování občanům, uznání chyb vlády nebo výzvy k očkování. Postrádala naopak plán do budoucnosti nebo odsouzení dezinformací. Informovali o tom přímo samotní politici nebo to uvedli na twitteru. Předtočený projev premiéra byl odvysílán v pátek večer.

„Je dobře, že premiér tentokrát nikoho neobviňoval a nevyčítal, ale zmínil dopady opatření na občany,“ uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. „Nekonfrontační tón a poděkování lidem byly určitě na místě, postrádal jsem jasný plán a výhled, jak bude vláda v tomto roce postupovat při překonávání důsledků pandemie,“ dodal.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Babišově projevu ocenila poděkování občanům a zdravotníkům, líbila se jí také výzva k očkování. Zásadně podle ní projevu premiéra chybělo jednoznačné odsouzení dezinformací, vyvození osobní zodpovědnosti za nezvládnutí epidemie a upřímnost, napsala na svém twitterovém účtu.

Klady i zápory viděl na projevu i šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. Ocenil pokus o pokoru a uznání chyb, vyzdvihl také výzvu k dialogu. Připojil ale dovětek, že se opozice o dialog rok snažila. „Nesouhlasnou vlnovkou“ podtrhl bagatelizaci zadlužování, lži o digitalizaci a chválu armády, které vláda s KSČM vzala finance, uvedl na twitteru. V projevu mu chyběla vize budoucnosti a informace, jak se provede vakcinace.



Podle předsedy SPD Tomia Okamury premiér v projevu sdělil velké množství nepravdivých informací. Největší krizi podle něj nepřinesla pandemie, ale chaotická podzimní vládní opatření. „Dále pan premiér říká, že děti nemohly do škol a živnostníci se ocitli bez příjmů atd., ale pravda je, že měl říkat ‚vláda zakázala dětem chodit do škol, vláda připravila živnostníky a zaměstnance nelogickými opatřeními o příjmy atd‘,“ zprostředkovala vyjádření Okamury jeho mluvčí Barbora Zeťová. Okamura také odmítl, že si Česko může dovolit další miliardové dluhy. „Na rozdíl od premiéra Babiše nepovažuju za bonus to, že se s rodinou či kamarády vidí občané jen přes internet a že lidé sedí doma,“ poznamenal. V projevu mu také chyběl nástin návrhu řešení, jak chce vláda nastartovat ekonomiku.



Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky Babiš „celkem realisticky“ zhodnotil uplynulý rok, zhodnotil chyby vlády, ale nedal moc naději pro rok 2021. „Mluvil o očkování, ale chyběla mi větší naděje pro ty, kteří z důvodu vládních opatření přišli o příjmy a možnost obživy, zde premiér sice vyjádřil pochopení a přidal vlastní podnikatelskou zkušenost, ale jeho Agrofertu se vládní opatření negativně prakticky nedotkla a těmto lidem a jejich rodinám premiér pro rok 2021 žádnou vizi větší vládní pomoci nedal,“ uvedl Jurečka.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová ocenila, že premiér „projevil nějakou sebereflexi“ a uznal odpovědnost za vládní chyby. „Česko totiž v krizi funguje jen díky lidem, ne vládě. Mrzelo mě ale opakování omylu, že u nás není problémem chudoba: do zmíněné statistiky se totiž nepočítají příjmy po exekuci, ale před ní,“ napsala na twitteru.