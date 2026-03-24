„Návrh má vést k vyhladovění médií veřejné služby,“ kritizuje návrh vládní koalice předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Může to vést k naprosté závislosti veřejnoprávních médií na libovůli vládní většiny. Vláda chce fakticky zestátnit veřejnoprávní média,“ prohlásil.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne zrušit poplatky například pro seniory nad 75 let. „Vrátíme se do roku 2024, před tím, než poplatky zvýšila bývalá Fialova vláda,“ řekl Okamura po pondělním koaličním jednání.
„To byl podraz pro občany i pro firmy,“ prohlásil předseda Sněmovny. Poplatky podle dohody vládní koalice mají být zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.
Zrušena bude podle dohody vládní koalice i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace.
Co vláda dělá, je netransparentní a nebezpečné, řekl Jakob
Celá opozice jednotně navrhne, aby Sněmovna jednala o plánu vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě vzít koncesionářské poplatky médiím veřejné služby - České televizi a Českému rozhlasu. Oznámil to předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob před schůzí Sněmovny.
„Co vláda dělá, je netransparentní a nebezpečné,“ řekl Jakob o návrhu koalice na částečné zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
„Jsou pojistkou nezávislosti,“ uvedl Jakob o pravidelných měsíčních poplatcích s tím, že návrh koalice může skončit zestátněním médií veřejné služby. „Jaký bude důsledek? Nejdříve oslabení, pak závislost a nakonec politická kontrola. Cestu známe z Maďarska a ze Slovenska, poplatky jsou pojistkou nezávislosti,“ řekl šéf poslanců TOP 09.
„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš v úterý v rozhovoru pro Blesk.
Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením. „Není to zestátnění. Vlastně dnes 17 nebo 18 členských států Evropské unie financuje veřejnoprávní média z rozpočtu,“ uvedl Babiš.
Jakob to pro iDNES.cz komentoval, že si rozhodně nemyslí, že by takový návrh, o němž mluví Babiš, parlamentem „prosvištěl“ tak rychle, aby mohl začít platit už od začátku roku 2027.
Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost, řekl zaplněné Letné Svěrák
Proti snaze vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sebrat koncesionářské poplatky veřejnoprávní televizi a veřejnoprávnímu rozhlasu protestovalo v sobotu na Letné až 250 tisíc lidí na akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.
„Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ řekl na Letné herec a scénárista Zdeněk Svěrák.