Opozice chce projednat audit Evropské komise o Babišovi na plénu Sněmovny

Praha Opozice chce projednat výsledek auditu Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) na plénu Sněmovny. Na dnešní schůzce se na tom dohodli zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Projednání podpoří i vládní ČSSD, za nejvhodnější den považuje čtvrtek. Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že opozice je připravena projednat zprávu i v neveřejném režimu.

ČSSD podpoří návrh, aby plénum Sněmovny o auditu diskutovalo. Podle předsedy poslanců sociální demokracie Jana Chvojky by měl ideálně Babiš či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) poskytnout informace, které podat mohou. „Pokud někdo navrhne tento bod, budeme hlasovat pro. Ideální doba by byla ve čtvrtek v 11:00,“ řekl Chvojka. Podle sociálních demokratů by měl být dokument zveřejněn, pokud je to podle předpisů možné.



Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je třeba, aby se Sněmovna vyjádřila k tomu, jak na výsledek auditu zareagovaly české úřady v čele s Dostálovou.



Rakušan řekl, že STAN chce auditní zprávu ve Sněmovně projednat tento týden, na úterku netrvá. Vzhledem k tomu, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označuje obsah auditu za důvěrný, navrhuje Rakušan možnost projednat zprávu jako neveřejný bod.

„Uzavřené jednání Sněmovny je schůdná, nicméně až krajní varianta. Nic ale nebrání ani tomu, aby byla zpráva zveřejněna nyní a úplně,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní má veřejnost právo znát obsah auditu, když Česku hrozí, že na jeho základě bude vracet do evropského rozpočtu stovky milionů korun. Šéfka TOP 09 také uvedla, že evropské právo umožňuje zveřejnění auditu, je-li na tom veřejný zájem.



Pokud by Sněmovna odmítla bod zařadit na jednání pléna, je podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného důležité věc řešit na sněmovním kontrolním výboru. Nevidí ale důvod, proč by Dostálová nemohla poslance seznámit se závěry auditu. Navrhl také, aby holding Agrofert zvážil vrácení peněz Česku v té výši, v jaké audit navrhne korekci. Holding podobně vrátil padesátimilionovou dotaci poskytnutou na stavbu farmy Čapí hnízdo.

Pozvání předsedy Pirátů na dnešní schůzku nevyslyšeli ani komunisté a SPD, obě strany chtějí nejdříve své stanovisko formulovat ve svých grémiích. Ráno se sešel také poslanecký klub hnutí ANO, jehož se účastnila i ministryně Dostálová.





Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu ČR konečný není. V pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Také Dostálová v úterý řekla, že obsah auditu nezná, podle ní se věcí zabývají jen odpovědní úředníci jejího ministerstva. Dostálová také uvedla, že věc nepovažuje za ukončenou, Česko má podle ní možnost se vyjádřit k tomu, zda přijímá závěry auditu.