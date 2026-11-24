Taková informace zazněla na dopoledním jednání grémia Sněmovny.
„Pojďme ukázat, že i v politice můžeme najít společné jmenovatele,“ vybídl předseda STAN Vít Rakušan k přijetí usnesení ke třem ruských střelám, které dopadly v Polsku.
Neblokujte půjčku Ukrajině, vyzval Kupka Babiše
Sněmovna by měla podle šéfa ODS Martina Kupky říci ruským provokacím naprosto jasné ne a vyzval premiéra Andreje Babiše, aby neblokoval půjčku Ukrajině, která brání nejen sama sebe, ale i zbytek Evropy před Ruskem a jeho agresí.
Všechny tři objekty, které v pátek narušily polský vzdušný prostor a zřítily se, byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Původní zprávy přitom hovořily o dvou střelách a jednom dronu. Předběžné výsledky zkoumání trosek ukazují, že střely byly vyrobeny v posledním čtvrtletí letošního roku v Moskevské oblasti.
Piráti navrhují, aby se uskutečnilo společné cvičení Česka a Polska zaměřené na protivzdušnou a protidronovou obranu. Podle Piráta Ivana Bartoše by se takové společné cvičení mělo konat do konce června příštího roku.